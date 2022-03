Torra no acude al juicio por no retirar lazos amarillos: "Es una farsa"

El juicio por desobediencia contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por desoír una orden judicial para que descolgara un lazo amarillo del Palau de la Generalitat se celebrará en su ausencia, según lo acordado por la titular del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona.

Así lo ha resuelto la magistrada después de que este jueves Torra anunciara en un vídeo publicado en su perfil de Twitter que no se presentaría a su segundo juicio por no retirar los lazos amarillos, en el que afronta penas de inhabilitación, para "no legitimar" lo que considera "una farsa".

Al inicio del juicio, la juez ha preguntado a las partes si eran partidarias de que se celebrara la vista en ausencia del acusado, una posibilidad legal cuando se afrontan penas de cárcel menores y condenas de inhabilitación inferiores a los seis años.

La Fiscalía se ha pronunciado a favor de la celebración del juicio, igual que la acusación popular ejercida por la Plataforma Impulso Ciudadano, sin que se opusiera a ello la defensa.

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

Por ese motivo, la magistrada ha acordado que el juicio se celebrara, teniendo en cuenta que, además, "ha habido un comunicado" de Torra anunciando que no iba a comparecer, con lo que su ausencia es un hecho "notorio".

El expresidente catalán Quim Torra no se presentará este jueves al juicio que debe afrontar en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia para "no legitimar" lo que considera "una farsa" y entender que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido "amparo" a los tribunales internacionales.

Su abogado, Gonzalo Boye, que también lo es de Carles Puigdemont o Sito Miñanco, entre otros, ha asegurado este jueves ante la Ciutat de la Justicia de Barcelona que el juicio por presunta desobediencia se va a celebrar, y ha manifestado: "Nosotros siempre ganamos en Europa". Lo ha dicho antes del inicio del juicio, en el que el propio Torra ya ha manifestado que no se presentará, y Boye ha aclarado que no acudirá por "la forma en la que le ha tratado la justicia en el anterior procedimiento".

Así pues, ha explicado que por el tipo de pena que le piden "no debería haber motivo de suspensión" del juicio, y que está en su derecho a no comparecer.