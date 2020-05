Feijóo, sobre el pacto del Gobierno: "¿Qué le debemos los españoles a Bildu?"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este viernes de "disparate" el pacto del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral suscrito a cambio de las cinco abstenciones de la formación vasca para la prórroga del estado de alarma.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que la política española "atraviesa el peor momento" de la "historia democrática". "Es una política frívola y de adolescentes que los españoles no merecen", ha lamentado.

En este sentido, Feijóo ha sostenido que "la mayoría del PSOE está perpleja ante" los "trapicheos políticos en que anda" la actual directiva socialista. "Me consta además que hay mucha gente en el PSOE que no puede aceptar este tipo de planteamientos", ha aseverado. "



Así, el dirigente gallego ha dejado claro que el Congreso de los Diputados "no es un circo con varias pistas" en las cuales se pueda "pactar una cosa y la contraria". "Y ya no hablemos del partido con que se pacta", ha señalado, para después preguntarse: "¿Qué le debemos los españoles a Bildu?".

Echenique: "Pese al ruido nos cargaremos la reforma laboral"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reafirmado este viernes que, a pesar del "ruido" y las "tertulias", se van a "cargar" la reforma laboral del PP, tal y como firmaron en el pacto con EH Bildu a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma, antes de ser corregido, y como figuraba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición.

Así lo ha afirmado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, tras la polémica y la nueva discusión que ha generado dentro del Gobierno de coalición, por la rectificación del PSOE, renunciando a la derogación "íntegra", y el rechazo de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

"La reforma laboral del PP sirve para precarizar los empleos, facilitar el despido y bajar salarios. Hemos acordado que nos la vamos a cargar, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores. Detrás de todo el ruido, los editoriales de PRISA y las tertulias, está esto", ha afirmado.

El PP exige responsabilidades

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este viernes que su partido reclamará "responsabilidades políticas" al Gobierno en el Parlamento por el "sainete" de su pacto con EH-Bildu para derogar la reforma laboral en plena crisis.



En una entrevista en TVE, ha descartado que pueda ser a través de una moción de censura porque "los números no salen", aunque este tipo de iniciativas pueda quedar "muy testimonial y muy bonito", sino extremando el control al Gobierno en el Parlamento para que dé todas las explicaciones necesarias.

Para Rodríguez, España no está ahora "para jugar con cosas tan serias" como la reforma laboral porque "como dice el refrán: en tiempo de tribulaciones no hacer mudanza" y ha calificado de "grave irresponsabilidad" que se llegue a este acuerdo en plena crisis cuando hay muchos españoles preocupados y sin cobrar.

Simancas defiende a Lastra

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha negado este viernes que esté en cuestión el papel de su portavoz, Adriana Lastra, por la firma del acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral y ha señalado que gracias a su "gran trabajo" negociando la investidura "hoy hay Gobierno".



En una entrevista en Los desayunos de TVE y sobre la asunción de responsabilidades, Simancas ha señalado que la única responsabilidad del grupo socialista "es la de sacar adelante el estado de alarma que salva vidas, gracias al trabajo de Adriana Lastra".

"Hoy hay gobierno gracias a su trabajo en la sesión de investidura que consiguió los apoyos y hoy tenemos 16 reales decretos leyes gracias al trabajo de Adriana Lastra y el grupo parlamentario y hemos prorrogado cinco veces el estado de alarma, salvando vidas, gracias a su trabajo", ha aseverado.

Abascal alerta de un Gobierno "en descomposición"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que el Gobierno del PSOE y Podemos está "en descomposición" por el pacto con Bildu sobre la reforma laboral y ha advertido de la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, adelante la convocatoria de las elecciones generales.

Abascal ha avisado en esRadio de que "Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por aguantar un poco más en el poder y eso implicaría, incluso, convocar unas elecciones".

Por esa misma razón, ha añadido, también podría aceptar hasta el gobierno de concentración propuesto por Vox con el PSOE y el PP, del que Abascal se ha excluido personalmente.

El Gobierno vasco cree que Bildu solo quería "ponerse en el foco"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha considerado este viernes que la decisión de EH Bildu de pactar con el PSOE la derogación "íntegra" de la reforma laboral a cambio de facilitar la prórroga del estado de alarma responde a "un objetivo exclusivamente comunicativo y lo ha conseguido: han estado en el foco de la atención pública durante una par de días".



"Ahora habrá que ver cómo se materializa ese acuerdo porque cuando se deroga una ley, sin la elaboración de otra que la sustituya, no se vuelve automáticamente a la anterior, sino que queda un vacío normativo y entonces entramos en la ley de la selva; es como no hacer nada", ha dicho en una entrevista en Radio Popular, en la que ha añadido que, además, esa derogación ya estaba incluida en el pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos, "lo que resta aún más virtualidad a lo acordado por EH Bildu".