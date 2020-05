Tormenta política en Madrid tras la dimisión la directora de Salud Pública

La documentación que la Comunidad de Madrid envió en la noche del jueves para solicitar el paso a la fase 1 de la desescalada contó con el aval del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y no con el de un responsable técnico tras la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes.

Esa carta "a priori iría con la firma de la directora general de Salud Pública", admiten fuentes del Gobierno autonómico, aunque "también la puede escribir el consejero al tener más rango", como finalmente ocurrió ante la negativa de esta médico a avalar el paso a la fase 1.

"La documentación remitida no requiere firma, son formularios que hay que rellenar con datos. Pero va acompañada de una carta adjunta del consejero", explican además desde el Ejecutivo autonómico.

La Comunidad de Madrid alega en la documentación enviada, que no ha hecho pública, que está preparada para cambiar de fase porque desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en Uci.

Yolanda Fuentes no estaba de acuerdo con esta solicitud y por eso presentó su dimisión, según confirman a Efe fuentes próximas a la ya ex directora general. En su carta, a la que tuvo acceso El Mundo, aseguraba que no prevalecían "los criterios de salud".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, enmarcó la renuncia en una reestructuración del área. En lugar de Fuentes nombrará a Antonio Zapatero, quien ha estado al cargo de la dirección del hospital de campaña de Ifema durante la crisis del coronavirus.

La decisión de solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada se tomó el miércoles después de que Ayuso considerara que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (Uci), y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), defendiera que la región está preparada ya que tiene "un sistema sanitario robusto".

Madrid continúa siendo la zona más afectada por la covid-19, con 63.870 contagios y 8.504 fallecidos. El Ministerio de Sanidad debe decidir ahora si cambia de fase o continúa en la fase 0. Todo apunta a que no pasará de fase.

Iglesias, sobre la petición de Madrid: "La gente está escandalizada"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado, al ser preguntado por las críticas de algunas comunidades a que Madrid proponga pasar a la fase 1 de la desescalada, que "la gente esta escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas".



En el programa La Cafetera de Radiocable, Iglesias se ha pronunciado sobre esta cuestión y por la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, día 11.



"Los números son evidentes", ha remarcado Iglesias, quien cree que todo el mundo sabe que hay al menos dos territorios que están siendo especialmente golpeados con el virus, Madrid y Barcelona.



Por sus propias características poblacionales, por la situación que han tenido las UCI, por la propia difusión del virus, según Iglesias, "no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada vaya con unos ritmos más lentos".



"Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, creo que cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar", ha considerado.



Además, Iglesias ha dado las gracias a Ciudadanos por haber apoyado al Gobierno en la prorroga del estado de alarma. Ha agradecido de que "a pesar de estar en las antípodas " de Unidas Podemos, exista una derecha en el país que al menos esta vez ha demostrado cierto sentido de Estado.