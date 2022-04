Duras críticas a la delegada del Gobierno en Ceuta por unas declaraciones "bochornosas"

Varios grupos parlamentarios han afeado esta semana a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, unas declaraciones que han calificado de "inaceptables", "faltonas", "bochornosas" y "clasistas", porque lamentaba los problemas generados por el cierre de la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma aludiendo a que no pueden pasar las "muchachas" que realizan labores domésticas.

"En Ceuta, sobre todo las amas de casa estamos deseando que venga la muchacha; te lo digo empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta", declaró Mateos hace unos días en una rueda de prensa. En ella, aseguró que "no tiene noticias" que apunten a una reapertura "próxima" de las fronteras terrestres de las dos ciudades autónomas con Marruecos, y defendió que ese paso no debería darse hasta que el del Tarajal sea "seguro".

No es la secuela mala de Lo que el viento se llevó, es la delegada del Gobierno en Ceuta lamentando el cierre de la frontera porque no puede venir "la muchacha" a limpiar.



Este tufo clasista no cabe en el siglo XXI y exigimos una disculpa pública.pic.twitter.com/896UJF2jja