Las claves del congreso nacional del PP

El PP celebra este viernes y sábado su XX Congreso Nacional, en el que Alberto Núñez Feijóo sustituirá como líder a Pablo Casado, forzado a dejar la presidencia tras una crisis sin precedentes con la madrileña Isabel Díaz Ayuso que deja heridas profundas que el presidente de la Xunta deberá cerrar.

Con Sevilla como escenario y bajo el lema Lo haremos bien, la necesaria unión del partido y el relanzamiento del PP como alternativa de Gobierno son algunas de las claves que marcan este XX Congreso Nacional.

“El XX Congreso Nacional extraordinario se celebrará los días 1 y 2 de abril. El día 3 se celebrará un Comité Ejecutivo Nacional, también en Sevilla”.



Estamos en marcha 💪



📺 @gonzalezpons pic.twitter.com/h7Q256j3HR — Partido Popular (@populares) March 1, 2022

Un congreso de unidad

Feijóo fue señalado, casi desde el inicio de la crisis interna, como el único con capacidad para sacar al PP del atolladero y llega al congreso erigido en candidato único, con el respaldo de todo el partido, incluidos algunos de los que permanecieron con Casado hasta el final.

Con 36.781 votos ha recibido un apoyo sin precedentes de las bases, aunque es la primera vez que se da voto directo a los afiliados cuando solo hay un candidato. En todo caso, en el PP son los compromisarios –en este caso 3.099 electos y otros 439 natos, por razón de su cargo– quienes eligen al líder. Ocurrirá el sábado 2 de abril.

Se pretende además hacer borrón y cuenta nueva. Feijóo ha reiterado que en el PP no sobra nadie y Esteban González Pons, organizador del cónclave, ha tomado como inspiración el que culminó la refundación de Alianza Popular como PP en 1990, por ser un partido que "se renueva por adición, no expulsa a nadie y cuenta con todos".

El objetivo es que queden "muchas fotos" de "unidad y pluralidad" y hacer, si no una refundación, sí un reinicio.

La despedida de Pablo Casado

El viernes tomarán la palabra los expresidentes del Gobierno y del partido José María Aznar y Mariano Rajoy, pero es la despedida de Pablo Casado el discurso que más expectación despierta. Elegido en 2018 tras un proceso de primarias, pidió a los suyos marcharse como llegó, en un congreso.

Su equipo no hace adelantos de la que será su tercera despedida, tras la del Congreso de los Diputados y la de la Junta Directiva Nacional. No se sabe si será un adiós definitivo porque Casado, alejado de los medios, no ha revelado si mantendrá el escaño o si se desvinculará de la política.

Como precedente, y después de que el partido le mostrara la salida por haber puesto en duda la ejemplaridad de Ayuso, Casado sostuvo ante los suyos que no se merecía la reacción recibida, en un discurso en el que también marcó distancias con Vox.

El mensaje de Ayuso

Clave será también la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que compartirá mesa con los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Ceuta el viernes, con Feijóo como moderador.

En este tiempo, Ayuso ha denunciado una persecución en su contra y ha pedido "prescindir" de quienes estén involucrados, al tiempo que ha rechazado pactos con el PSOE y ha defendido como una "declaración de intenciones" el lapsus en el que afirmó que gobierna en coalición con Vox, pese a que lo hace en solitario.

Todo ello cuando Feijóo, que la respalda, ha pedido calmar las aguas en su partido, y se ha desvinculado de la primera coalición de Gobierno entre PP y Vox, pactada en Castilla y León por Alfonso Fernández Mañueco. Por eso, no se puede descartar que también en Sevilla Ayuso marque perfil propio.

Las pistas sobre el futuro del PP

El cónclave debe despejar el camino del futuro PP. Por estatutos, Feijóo no está obligado a desvelar su equipo, aunque este mismo jueves ya ha adelantado quién será su número dos como secretaria general del partido. La actual coordinadora y portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra.

El resto de la dirección podría salir en la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del domingo, aunque, como precedente, Casado tardó días en nombrar a su cúpula.

Feijóo, del que todos destacan su hermetismo, desplegará además un proyecto programático en el que ha trabajado en los últimos días, al igual que en la configuración de su equipo. Como pistas, ha prometido actuar como un partido de Estado, destacar la gestión, rebajar decibelios y rodearse de políticos con experiencia y trienios, como la presidenta del XX Congreso, Teófila Martínez.

Entre las incógnitas a resolver figura su encaje como líder de la oposición, y si acudirá o no al Senado al no contar con escaño en el Congreso. A partir de abril empezará además el proceso para dejar la presidencia de la Xunta de Galicia.

Un proyecto para dominar el centroderecha

Insiste Feijóo en que su proyecto no se basa en pactos con terceros, pero la división del centroderecha permanece como uno de sus principales retos. Cuando Casado asumió el mando, Ciudadanos amenazaba con adelantarles y Vox estaba a punto de irrumpir en Andalucía; ahora, la formación naranja está en vías de desaparecer, pero Vox cerca al PP.

Feijóo ha insistido en que el PP puede volver a tener mayorías como las de Aznar o Rajoy, 11 millones de votos, pero está por ver si lo logra. Por lo pronto, Vox ya ha conseguido retrasar la investidura de Mañueco y, si no hay giros de guion, cuando se convierta en el líder de la primera coalición de Gobierno entre ambos partidos Feijóo ya estará al frente de los populares.

También está en el aire el posible acercamiento al PSOE a través de pactos de Estado.

Los futuros carteles electorales

El XX Congreso Nacional dibujará además el primer cartel electoral con Feijóo como líder. Será el del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que aspirará a mantener su puesto en San Telmo en unos comicios que pueden ser en junio o en otoño.

Además, Feijóo debe convocar los congresos orgánicos pendientes y poner la maquinaria a funcionar para configurar las listas de las autonómicas y municipales de mayo de 2023, paso previo, salvo sobresaltos, a las elecciones generales de enero de 2024.

Feijóo y los cargos de la Xunta

El presidente de la Xunta y futuro líder del PP ha defendido que alguno de los miembros del Gobierno gallego pueda asumir cargos en el partido a nivel nacional, en concreto en alguna secretaría ejecutiva, ya que son puestos "compatibles".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta este jueves, ha respondido contundentemente que sí al ser preguntado a este respecto, porque se trata de personas a las que conoce "muy bien" y que considera que pueden aportar a la política nacional, aunque no ha concretado nombres.

Tampoco ha concretado las fechas de su relevo en Galicia, tanto en la Xunta como en el PPdeG, más allá de que para el primero de los casos su sucesor no será señalado "por decreto", sino que le corresponde al Parlamento, se iniciará en abril y "durará varias semanas". En lo que respecta al PPdeG, "será el partido el que decida" la fórmula entre cualquiera de las que están en los estatutos.

Sobre el plan de choque

Feijóo ha lamentado que las medidas del plan de choque para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania "llegan tarde y son manifiestamente mejorables", por lo que ha pedido al Gobierno que "rectifique" y no trate de imponerlo unilateralmente.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha recriminado que el plan tiene "una falta de concreción" en uno de los problemas "más graves" que existe actualmente, como son los precios energéticos, además de que "no hay una sola medida para contener el gasto burocrático".

Además "no hay ni rastro de rebajas fiscales", ha criticado, tras lo que ha insistido en la necesidad de establecer "una bajada selectiva de impuestos" para paliar las dificultades que supone la inflación del 9,8%.

Pontón y Formoso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar Galicia como "un pasatiempo político" mientras la Comunidad gallega tiene una tasa de "inflación superior" a la media nacional.

En una rueda de prensa, Pontón ha denunciado que Galicia tiene un presidente de la Xunta "ausente, desenchufado y desconectado" que utiliza a la Comunidad como un "pasatiempo político" mientras "no se instala" en la sede del Partido Popular en Madrid.

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha manifestado que Galicia "no puede estar dependiendo del ritmo del PP de Madrid", en referencia a la marcha de Alberto Núñez Feijóo, tras firmar su dimisión como presidente del PPdeG y en relación a su relevo en la presidencia de la Xunta.

Además, ha denunciado la "parálisis" del Ejecutivo gallego y, por ello, ha asegurado que la comunidad autónoma "necesita ya un presidente que piense en Galicia". "Para Galicia y por Galicia", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas, ha trasladado el respeto a "la vida interna" de otra formación política, a la que deseó "que lo pueda hacer de la manera más normalizada posible, por el bien de la política e instituciones de este país".