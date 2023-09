Testimonio de una tragedia: "Le dije que no cruzase... Se lo llevó el río"

A través de su cuenta de Twitter, @OscarBForestal narraba a las cuatro de la mañana de este lunes, todavía "en shock", lo que acababa de vivir en la M-507, en la Aldea del Fresno, donde presenció junto a otros conductores cómo la riada se llevaba un coche a cuyo conductor intentó detener sin éxito.

"Intenta poner marcha atrás y el coche vuelca y es arrastrado por la riada. Los que estábamos ahí nos echamos las manos a la cabeza"

"Me encuentro con la crecida del río. La paso con dificultad. Paro a los coches que vienen de frente. Y digo que no crucen, que es muy peligroso. Un coche hace caso omiso y decide cruzar. Se queda parado en medio de la riada", comienza narrando. Cuando eran las 23:24, el coche empezó a volcar ante sus ojos: "Intenta poner marcha atrás y el coche vuelca y es arrastrado por la riada. Los que estábamos ahí nos echamos las manos a la cabeza".

Lo que he vivido hoy en la M-507 a la salida de Aldea del Fresno dirección Villamanta va a ser imposible de olvidar… Aún estoy en shock… — Óscar. (@OscarBForestal) September 4, 2023

"A las 23:27 el puente y la carretera desaparecen. El vehículo se pierde en mi ojos impotentes de no haber podido hacer nada. Intento acercarme lo máximo posible para saber la suerte del conductor. No veo nada". Entonces, Óscar se puso en contacto con los bomberos, explicándoles la situación en la vía.

"Nos desplazan a todos a Villamanta. Yo empiezo a asimilar todo lo que he visto y he vivido. Me derrumbo pensando que podría haber hecho más por ese conductor que desconozco que ha sido de él… Me atienden personal de Summa por crisis de ansiedad", prosigue.

"Me tranquilizo y me viene un guardia civil a tomarme nota de lo que he visto porque seguramente tenga que declarar el terrible suceso que he presenciado… Me dice que ya me puedo ir a casa", escribe Óscar, que ha compartido varias imágenes del estado en el que se encontraba la carretera.

Joder... Menos mal... Mucho ánimo a la madre y ambos hijos. Espero que el padre aparezca... Intenté que se detuvieran... https://t.co/Rbc1rZXhwc — Óscar. (@OscarBForestal) September 4, 2023

Ya por la mañana, @OscarBForestal comprobaba a través de un comunicado del 112 de la Comunidad de Madrid, que en el vehículo que trató de parar iba una familia, que el conductor estaba desparecido, que su esposa e hija habían sido localizada y que su hijo había sido rescatado con hipotermia encaramado a un árbol.

"Mucho ánimo a la madre y ambos hijos. Espero que el padre aparezca. Intenté que se detuvieran.", decía Óscar en su último tuit sobre su terrible vivencia.