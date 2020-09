El ministro Illa pide a Ayuso que "se deje ayudar" porque "vamos tarde"

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se "deje ayudar y que escuche", tras asegurar que "vamos tarde" en la región, donde hay transmisión comunitaria, incremento de casos y fallecidos, por lo que ha insistido en que hay que actuar con determinación.

Así lo ha dicho Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este lunes con el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para seguir abordando las medidas de prevención puestas en marcha contra la covid-19 en la Comunidad de Madrid, tras el enfrentamiento entre el ejecutivo central y regional sobre las restricciones a aplicar.

Illa se ha mostrado confiado en que la Comunidad de Madrid revise este martes sus medidas para frenar la propagación del coronavirus en la región porque "la pandemia no está controlada".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que ahora desde su departamento están en "el escenario de emplazar a revisar estas medidas". "Esperemos que mañana haya una revisión y si no, veremos", ha advertido Illa, que ha insistido en el "espacio de cooperación reforzada" aunque "la responsabilidad recae en Madrid".

Preguntado por una hipotética intervención del Gobierno central en la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, el titular de Sanidad se ha mostrado confiado en que haya "una reacción" en el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso. "Son los datos avalados por la ciencia y los técnicos, y entiendo que es la forma de actuar", ha defendido Illa sobre sus recomendaciones basadas en la actuación "con determinación" como ocurre "en otros países europeos".

Por último, el ministro ha explicado que las "especificidades" de la región madrileña "requieren un plan especial" por el que se creó el "espacio de cooperación reforzada". Así, ha recordado que la comunidad cuenta con "una incidencia alta del virus" y con una positividad de los PCR "casi el doble que en el resto de España".

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en que la recomendación de extender las restricciones a todas las zonas con incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes "requiere justificación técnica", y ha aclarado que no se ha hablado de una posible intervención.

"No contemplamos que se pueda producir esa situación", ha asegurado Escudero a preguntas de los medios sobre una posible intervención por parte del Gobierno central en rueda de prensa telemática desde la Real Casa de Correos.

Según ha afirmado, "Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa intervención", que, no obstante, "no se ha planteado en ningún momento".

"Esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños", ha agregado, al tiempo que ha expresado que espera que el Gobierno "no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo".

Por otro lado, ha asegurado que el ministro "no ha marcado ningún tipo de plazo", y que han acordado "continuar hablando y profundizando en decisiones que sean técnicas y que sean basadas en datos que permitan tomar la decisión que sea más acertada".