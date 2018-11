Tensión e insultos en el acto de Cs en Alsasua en apoyo a la Guardia Civil

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este domingo en Alsasua (Navarra) que "los valores de la democracia se están demostrando incompatibles con los valores del nacionalismo", durante un acto de la plataforma España Ciudadana en el que ha habido momentos de tensión e insultos por parte de un grupo manifestantes que han protestado contra el acto.

El encuentro se ha desarrollado con un fuerte despliegue de la Guardia Civil y la Policía Foral, ya que en las calles próximas se ha producido una movilización de protesta y se han vivido algunos momentos de tensión entre manifestantes y agentes.

Durante la intervención de Albert Rivera se han escuchado silbidos y gritos de "Alde hemendik, utzi pakean" (fuera de aquí, dejadnos en paz). Además, nada más empezar el acto, las campanas de la parroquia ubicada en la plaza de los Fueros, donde se ha desarrollado el evento, han comenzado a repicar y han dificultado escuchar las intervenciones.

El acto ha contado también con la participación del filósofo y escritor Fernando Savater, y la víctima de Eta Beatriz Sánchez Seco. También se han dado cita en el encuentro representantes de Ciudadanos en Navarra, así como la presidenta del PPN, Ana Beltrán, y el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y miembros de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, así como la víctima de Eta José Antonio Ortega Lara.

Rivera, que ha sido recibido con gritos de "presidente" y vivas a España y la Guardia Civil, ha lamentado que sea "necesario defender hoy que Navarra está unida a todos los pueblos de España" y que "no tiene sentido hablar de anexionismos sino compartir sinergias con el resto de pueblos de España".

El presidente de la formación naranja ha afirmado que "hay que respetar todas las ideas pero no todas las ideas son igual de respetables, todas las ideologías caben en democracia siempre que respeten la democracia" y se ha mostrado dispuesto a "escuchar a quienes nos han tirado piedras pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras". "Estoy dispuesto a vivir en un país donde hay gente que quiere la independencia pero no donde se rompa un país rompiendo la legalidad", ha añadido. Además, ha manifestado que "los valores de la democracia se están demostrando incompatibles con los valores del nacionalismo" que "es división y quebrar las reglas del juego".

Rivera ha señalado que en Alsasua, el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles y sus parejas "fueron apalizados" por "el mero hecho de ser guardias civiles" y por "representar al Estado en Alsasua". "Cuando agreden a un guardia civil, agreden a la Constitución, agreden a la convivencia y están intentado liquidar el Estado. El día que los demócratas seamos indiferentes a los que violan la democracia se acabará la democracia, por eso es importante que estemos hoy aquí en Alsasua", ha resaltado.

"Estamos aquí porque si somos demócratas nos sentimos agredidos todos los españoles de bien", ha continuado señalando Albert Rivera, que ha recalcado que el de este domingo es "un acto cívico en defensa de la convivencia y la libertad". "Estamos viniendo a un pueblo de España sin pedir permiso, pidiendo paso a pesar de las dificultades. No dejemos de pisar cualquier rincón de nuestro país porque unos radicales lo intenten evitar", ha añadido.

"BATALLA CONTRA EL NACIONALISMO Y LOS POPULISMOS". Rivera ha defendido "una batalla sin tregua contra el nacionalismo y los populismos, que son dos caras de la misma moneda" y ha llamado a "reconstruir el proyecto común de todos los españoles". "Que no se equivoquen de adversarios, hay que sumar y huir del radicalismo y los extremismos", ha reivindicado. Así, ha propuesto "reconstruir el proyecto común español y el constitucionalismo del siglo XXI" que debe "recuperar el ágora pública".

El presidente de Ciudadanos ha finalizado su intervención afirmando que "no puedo ser nacionalista porque no me mueve la identidad sino la ciudadanía", porque "me gusta la libertad y no la imposición" y porque "respeto las leyes" y "amo la libertad, la igualdad y la unión". "Usemos con normalidad nuestros símbolos y nuestras señas y defendamos un proyecto de España común", ha reclamado para asegurar, que "después del 'Sanchismo' vendrá el constitucionalismo del siglo XXI".

Protestas de los vecinos de Alsasua

Cientos de personas han protestado en las calles de Alsasua contra el acto de España Ciudadana. Un fuerte dispositivo integrado por agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil se ha desplegado por las calles del pueblo para evitar incidentes entre los asistentes al acto y las personas que se congregan en los alrededores de la Plaza de los Fueros.



Un cordón integrado por vecinos de la localidad ha tratado de mantener la calma y evitar igualmente que se produjera ningún tipo de altercado en la población.



El acto, visto como un "agravio" en la localidad, llevó a acordar dar una respuesta "popular, unitaria, amplia, digna y evitando el enfrentamiento", de ahí el esfuerzo de los vecinos por que la protesta no fuera a mayores.



Los momentos de mayor tensión se han vivido cuando pasadas las once de la mañana han empezado a llegar al pueblo los asistentes al acto organizado por la iniciativa impulsada por Ciudadanos, muchos de ellos con banderas españolas y con gritos de "viva España", y "viva la Guardia Civil". Estos gritos han sido respondidos con silbidos y con signos de reprobación en euskera con lemas como "fuera de aquí" o "fuera fascistas".



Desde las diez de la mañana se han sucedido las protestas en distintos puntos de la localidad. A esa hora una marcha ha partido desde el cementerio y se ha dirigido a las inmediaciones de la plaza de los Fueros, sin llegar a acceder a ella, coreando consignas similares así como lemas en apoyo de los jóvenes de la localidad encarcelados por la agresión de dos guardias civiles y sus parejas.



La tensión ha aumentado una vez finalizado el acto cuando los asistentes han sido conducidos, mediante un cordón policial, hacia las afueras del pueblo donde les esperaban los autobuses y vehículos en los que habían llegado.



Entonces, separados por una veintena de metros y numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Foral, se han sucedido los insultos entre los dos grupos y mientras unos cantaban "yo soy español" o "que viva España", los otros replicaban "que se vayan".



Mientras tanto, en la Plaza de Iortia, a iniciativa de la asamblea 'Vecinos de Alsasua', se ha celebrado un acto pacífico y festivo de respuesta a lo que consideran un "agravio más, pero con unas dosis de ensañamiento que difícilmente pueden entenderse más allá de oscuros intereses y de una práctica con claras reminiscencias fascistas".