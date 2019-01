El temporal deja cuatro muertos y cinco heridos en Asturias

Cuatro personas han muerto en Asturias en una jornada en la que el temporal de nieve y lluvia, que ha afectado sobre todo al Principado y a Cantabria, han provocado también cinco heridos leves y desbordamientos, cortes de carreteras y suspensión de clases en otras regiones de la mitad norte peninsular.

El fuerte temporal de lluvia en Asturias se ha saldado con cuatro fallecidos, tres de ellos en accidentes de tráfico y un cuarto al caer a un río coincidiendo con un episodio de crecidas fluviales.

Agentes de la Guardia Civil han hallado pasadas las once de la mañana de este jueves en el río Porciles, en Tineo, el cadáver del hombre de 41 años vecino de la localidad de Pena desaparecido este miércoles al intentar cruzar un río para comprobar el estado de un prado.

También en Asturias, un hombre de 70 años ha fallecido en la localidad de Mieres al caer por un desnivel de 50 metros el vehículo que conducía por el hundimiento de la carretera en La Colladiella.

Un desprendimiento ha sido igualmente la causa de la muerte de otro varón de 62 años que se encontraba en el interior de un vehículo en Lloreo, en el ayuntamiento de Laviana, así como de heridas leves a otros dos hombres de 65 y 56 años, que han sido trasladados al Hospital Valle del Nalón.

Y la intensa niebla en numerosos puntos del Principado ha sido la responsable del fallecimiento de otro hombre de 42 años al salirse su coche de la vía en una pista forestal y caer por un desnivel de unos 500 metros en el municipio de Salas.

Las lluvias mantienen en alerta seis ríos asturianos —Narcea, Trubia, Nalón, Sella, Cares y Deva— y varios están en situación de prealerta, según datos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que ha registrado en algunas estaciones hasta 126 litros por metro cuadrado en las últimas horas.

Cantabria, anegada por las lluvias

En Cantabria, la Unidad Militar de Emergencias (Ume) ha desplazado a 120 efectivos para ayudar al operativo regional que trabaja en las zonas inundadas, donde las intensas lluvias y el deshielo ha desbordado la mayoría de los ríos.



Ante esta situación, el Gobierno cántabro ha declarado el nivel uno del plan especial ante el riesgo de inundaciones, que están provocando "un panorama como quizá no se ha conocido nunca en Cantabria, una auténtica catástrofe", ha dicho el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.



En Navarra, tres estudiantes de Secundaria han resultado heridas de carácter leve al volcar este jueves a causa de la nieve en la NA-150 en Ibiricu el microbús que les transportaba a institutos de la comarca de Pamplona.



La nieve ha sido también protagonista en las últimas horas en amplias zonas del Pirineo catalán y aragonés y en Castilla y León, donde numerosos alumnos no han podido este jueves llegar hasta sus centros educativos por la presencia de hielo y nieve en la calzada. Así, en la provincia de Huesca se han quedado sin clase 1.500 alumnos, por la suspensión parcial o total de 73 rutas escolares, y en el Pirineo catalán casi mil alumnos no han podido acceder a sus centros al quedar interrumpido el servicio de 54 rutas.



Y en Castilla y León, la nieve, el hielo en la calzada o el riesgo de inundación han dejado sin clase a 1.394 alumnos, con mayor incidencia en la provincia de Burgos.