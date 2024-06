Tellado acusa a Pedro Sánchez de tener un "auténtico matrimonio con la corrupción"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y su carta a la ciudadanía -en la que pide una "respuesta en las urnas" tras la citación de su mujer, Begoña Gómez, como investigada-.

El popular cree que, con esa nueva misiva, el socialista pretende que "una votación electoral (la de los comicios europeos del próximo domingo, 9 de junio) archive una causa judicial".

"Busca que las urnas le concedan una amnistía completa para él y para su entorno: está pidiendo un aval para la impunidad total", ha advertido Tellado este miércoles en Santander, donde se ha preguntado "en qué país del mundo, ante una investigación judicial en su propia casa, un presidente del Gobierno escribe una carta a la ciudadanía pidiendo a la población que responda a la justicia con sus propios votos".

Pero "Sánchez, en lugar de asumir su responsabilidad ante los ciudadanos, lo que les pide es que le defiendan" y "a ciegas" además, "sin haberles dado ni media explicación", ha denunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para censurar así "la entrega total" del líder socialista "al discurso populista más dañino para la democracia" y, también, "el nivel" al que a sus ojos "ha rebajado a la política española".

Pilar Alegría cree que el proceso judicial contra Begoña Gómez está siendo "extraño y burdo"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este miércoles que el proceso judicial por el que ha sido llamada a declarar como investigada la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "resultando extraño y burdo".

En declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sevilla, Alegría ha señalado que quiere ser "cautelosa y prudente", y sobre todo "respetuosa" con la separación de poderes "y sobre todo con el poder judicial" tras la decisión del juez de llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.

"Hay una norma, una ley no escrita de que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no alterar los posibles resultados electorales, algo que es una norma no escrita pero que está avalada por el Supremo y que en esta ocasión no se ha respetado", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.

Tras advertir de que el Gobierno está "muy tranquilo" porque es "consciente de que aquí no hay nada", Pilar Alegría ha asegurado que lo único que existe es una denuncia "basada en bulos y falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias".

Según la ministra, lo dice un informe de la Guardia Civil que "desmontan uno por uno los bulos de la denuncia", y a la pregunta sobre si cree que existe una operación judicial, se ha limitado a decir que "está siendo todo muy extraño" porque "nos enteramos" por los medios de comunicación a cinco días de que se celebren las elecciones.