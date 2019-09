Tapar una infidelidad, posible móvil del crimen de Meco

La defensa del joven acusado de haber matado a Miriam Vallejo en Meco (Madrid) tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional para salir de prisión, al entender que no se dan las circunstancias para que permanezca preso, y cree que la que era su novia ha tratado de incriminarle por despecho.

El letrado de Sergio S.M., que fue arrestado en agosto como presunto autor del crimen, presentará primero un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial con ese fin, y si no prospera acudirá al TC, según ha adelantado a Efe.

La semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de este letrado y ratificó la prisión provisional dictada por un Juzgado de Alcalá de Henares el pasado mes de agosto para Sergio S.M. como presunto autor de la muerte por múltiples puñaladas de la joven Miriam Vallejo, de 25 años, cuando paseaba a sus perros.

En la vista celebrada para tomar esa decisión, la defensa de Sergio adjuntó al sumario una conversación a través de un servicio de mensajería entre la que era su novia en el momento del crimen, Celia, y su hermano.

En esta conversación, mantenida poco después de la detención de Sergio, la chica incrimina al detenido asegurando que había estado con otra mujer y Miriam le vio y se lo iba a contar a ella, motivo por el que pudo asesinarla, según ha adelantado hoy el diario El Mundo y han confirmado e Efe fuentes jurídicas.

"Al parecer tu hermano estaba en mi casa con la tipa esa magreándose en el sofá y Miriam les pilló. A parte de que también le había visto volver a consumir cocaína", dice Celia en un momento dado de esa conversación, tras lo que añade: "Tu hermano ha tenido algo que ver. No pongo la mano en el fuego por él, yo solo quiero morirme".

También explica que la chica que estaba con Sergio se había dejado una sudadera en la casa que compartían la pareja y Miriam, según el documento aportado a la causa.

Para la defensa de Sergio, que recuerda que el caso sigue bajo secreto de sumario, se trata de una inculpación motivada únicamente por un despecho que se hace poco después de la detención de Sergio, en agosto, unos siete meses después del crimen.

Su defensa insistirá en que no existe riesgo de fuga, ya que Sergio no ha huido pudiendo haberlo hecho, ni de destrucción de pruebas, y además de las pesquisas practicadas no se desprenden indicios racionales de su participación ni tampoco de una única autoría, de manera que en el crimen podrían haber participado hasta diez o quince personas del ámbito de la víctima.

La detención de Sergio S.M. tuvo lugar en un domicilio de Azuqueca (Guadalajara), donde los agentes se incautaron también de material informático, teléfonos móviles y ropa para analizar en el laboratorio por si hubiera restos biológicos de la víctima.

Sergio S.M. compartía en Villanueva de la Torre (Guadalajara) -situada a siete kilómetros de Meco- un piso con su novia y con la víctima y de hecho el día de su asesinato Miriam paseaba cuatro perros, uno suyo y tres de él.

La jueza de Alcalá de Henares envió a prisión en agosto al detenido como presunto autor de un delito de asesinato.