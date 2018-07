La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido este lunes ante Pedro Sánchez su reclamación de un nuevo sistema de financiación autonómica, pero se ha mostrado satisfecha por el "oxígeno" que proporciona el jefe del Gobierno con la flexibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Sánchez se ha reunido con Díaz por espacio de dos horas en el Palacio de la Moncloa, y en rueda de prensa posterior, la presidenta ha contrastado la sensibilidad que ha demostrado con su región frente al presidente del Gobierno anterior, Mariano Rajoy.

Ha recordado que en las tres reuniones mantenidas con Rajoy, este "no ha ido más allá de las buenas palabras", pero "resultados, ninguno", a diferencia de la de este lunes, que ha calificado de "cordial, muy beneficiosa y productiva", y en la que Sánchez se ha mostrado consciente de la urgencia de aprobar el nuevo modelo de financiación.

Hasta que se consiga, hay decisiones del Gobierno que van a beneficiar a las comunidades, como la flexibilización de las condiciones para cumplir la estabilidad o el aumento del techo de gasto, por lo que Díaz no puede concebir que el PP vaya a votar en contra esta semana. "Me parece irresponsable votar que no solo por hacer daño a un Gobierno de otro color político", ha subrayado Díaz, que ha precisado que esos recursos van para la sanidad, la educación o la dependencia y benefician a los ciudadanos.

Así, ha instado al nuevo líder del PP, Pablo Casado, a "no tirarse al monte" y apoyar que su grupo respalde la propuesta esta semana en las Cortes.

Las dos décimas de ampliación del déficit suponen 350 millones de euros para Andalucía, a los que ha sumado otros 150 millones por la liquidación de entregas a cuenta. Esos 500 millones, junto a la salida de la comunidad a los mercados y el compromiso contraído por Sánchez de respetar en los presupuestos de 2019 el estatuto de autonomía andaluz en lo relativo a inversiones, ha recalcado que son una muestra de la nueva relación del Gobierno central con Andalucía.

No obstante, ha dejado claro que su región tiene una infrafinanciación de 4.000 millones de euros y un déficit de 800 por habitante de media con el resto de comunidades.

Ha insistido en la "necesidad urgente" de contar con un nuevo sistema, que, ha dicho, es compartida por el presidente del Gobierno, si bien, hasta entonces, es necesario que el grupo político que ha recogido el trabajo de las comisiones técnicas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ponga a trabajar ya, y ha recordado que 220.000 andaluces están fuera del sistema.

Se ha mostrado convencida de que las negociaciones para mejorar la financiación se harán de forma multilateral y no obedecerán a acuerdos puntuales con Cataluña.

Preguntada por su relación personal con Sánchez, ha recordado que ambos compitieron en primarias y ahora tienen dos responsabilidades institucionales y han de tomar medidas en beneficio de los españoles. "Será una relación leal, beneficiosa para los ciudadanos y de defensa firme de las reivindicaciones de Andalucía, que siempre coinciden —ha precisado— con el interés general de España".