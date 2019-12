El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo se entrega y confiesa que la descuartizó

A Garda Civil intensificou a procura de Marta Calvo tras entregarse voluntariamente esta madrugada o principal sospeitoso do que se investiga como unha morte violenta, xa que confesou ante os axentes que "desmembrou" o corpo desta moza valenciana e arroxouno a varios colectores, segundo confirmaron fontes da investigación. A moza, de 25 anos, figura como desaparecida desde principios de novembro cando quedou por internet cun home e comunicou á súa nai por Whatsapp a súa localización.

Os especialistas da Garda Civil saíron con Jorge Ignacio P.J. das dependencias do Instituto Armado en Carcaixent, o municipio próximo a Muela onde se entregou voluntariamente esta madrugada e onde autoinculpouse da morte desta muller de 25 anos. As citadas fontes piden cautela porque a declaración ten que ser referendada cun avogado e porque a prioridade agora é atopar o corpo da moza.

Os investigadores descartan relación entre este caso e a desaparición doutra moza en Carcaixent, que se cre voluntaria

As forzas de seguridade buscan a Marta Calvo desde o 9 de novembro despois de que quedase con Jorge por internet e comunicase á súa nai por Whatsapp a súa localización na localidade valenciana de Muela. A Delegación do Goberno na Comunitat Valenciana mantivo como principal hipótese desde o principio que a moza sufriu unha "agresión física" que "podería levar a súa morte violenta", segundo informou o delegado, Juan Carlos Fulgencio, nunha rolda de prensa convocada de urxencia este mércores.

Cuestionado por outra desaparición na zona de Carcaixent que se produciu en datas próximas á de Marta Calvo, Fulgencio afirmou que "a hipótese" é que ambas as desaparicións "non teñen ningún tipo de relación". "Isto quédanos bastante claro a priori, pero no entanto imos tratar de ver se existe algún tipo de relación", subliñou.

En todo caso, reiterou que consideran que son "cuestións absolutamente diferentes". "Non barallamos que esta persoa sufrira ningún tipo de agresión, estamos a traballar coa hipótese dunha desaparicion voluntaria", incidiu.