Sin sorpresas en el Congreso: Feijóo pierde la primera votación para ser investido

El Congreso de los Diputados ha rechazado, tal y como estaba previsto, la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno, quien no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación.

Feijóo ha obtenido 178 votos en contra y 172 a favor, por debajo de los 176 apoyos que se requieren para que el Congreso le otorgue su confianza para ser presidente del Gobierno.

El líder del PP y candidato propuesto por el Rey ha recibido los 137 apoyos afirmativos de su partido, los 33 apoyos de Vox y el voto afirmativo del diputado de UPN y de la diputada de Coalición Canaria, mientras que el PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG han unido sus votos en contra de Feijóo.

Tras esta votación, que se ha celebrado por llamamiento a cada diputado, se abre un plazo de 48 horas para una segunda que tendrá lugar el viernes y en la que Feijóo necesitaría solo una mayoría simple para ser investido, esto es, más votos a favor que en contra para ser investido.

No obstante, todo indica que el presidente del PP tampoco tendrá apoyos suficientes y el resultado final volverá a repetirse.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado la nueva sesión del pleno para este viernes, 29 de septiembre, a las 12.15 horas, de modo que la votación no se celebrará antes de las 13:22 horas, al menos 48 horas después de la primera celebrada este miércoles.

Según establece el Reglamento del Congreso, antes de esa segunda votación Feijóo podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los grupos parlamentarios podrán fijar su posición por un tiempo de cinco minutos cada uno.

El líder del PP irrita al PNV

Alberto Núñez Feijóo no tenía los votos del PNV, pero de su debate de investidura ha salido además habiendo irritado a los nacionalistas vascos, tras un discurso en el que ha señalado los riesgos de sus acuerdos con Pedro Sánchez y en el que les ha contestado en el mismo turno que a EH Bildu.

Tanto es así que desde la tribuna de oradores el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha dicho a Feijóo que "no merecería ni réplica" porque "por mucho que diga" piensa igual que varios de los diputados populares que han increpado al portavoz vasco que "Bildu y el PNV son lo mismo", pese a que el líder del PP había reiterado previamente lo contrario.

"Hoy usted ha hecho más amigos", ha lanzado Esteban una pulla antes de volver a su escaño, a lo que Feijóo le ha replicado que su objetivo es decir lo que piensa y no sabe si eso "conlleva tener menos amigos o menos".

Al PNV le ha enfadado el candidato popular al replicarle al mismo tiempo que a EH Bildu –"somos un grupo perfectamente constituido", le ha dicho Esteban–, cuando les ha acusado de competir por entregarse a Sánchez o al aconsejarles que tuviesen cuidado con EH Bildu porque esa formación, "blanqueada" por los socialistas, puede vencerles en las elecciones vascas.

Para Esteban es "enternecedor" pero también de "contradictorio" que el PP se preocupe por el PNV cuando al mismo tiempo reivindica que puede atraer sus votos en Euskadi.

Frente a las advertencias de Feijóo sobre posibles incumplimientos del PSOE, el portavoz del PNV ha replicado que con gobiernos de distintos colores, la "racanería" es la misma.

"Mi experiencia, y he tratado con Gobiernos de distintos colores, es que la racanería es la misma a la hora de tener que ir logrando que se cumpla los acuerdos. Y no me hable usted del tren de Alta Velocidad y del PP etcétera, etcétera, porque yo ya sé en primera persona cómo han sido las cosas", ha subrayado Esteban.

Esteban le ha dicho a Feijóo que para contar con ellos y con Junts "tiene que empezar a contar descontando 33" (en alusión a los escaños de Vox) y le ha recordado que "habrá ganado", pero "no ha llegado". "Seguramente se quedó con un palmo de narices con el resultado final por lo tanto ha fracasado si el objetivo era ganar la Presidencia".

Ante las chanzas e ironías de Feijóo, que en la tribuna ha instado a sus señorías a ir acostumbrándose a la "sorna gallega", el PNV le ha respondido que es él quien ha convertido la Cámara Baja en un "club de la comedia", tras reprochárselo ayer el popular al diputado del PSOE, Óscar Puente.

Pese a estas quejas y a la irritación provocada en el PNV, Feijóo ha mantenido el tono en su segunda respuesta a Esteban y ha usado la hemeroteca para preguntarle al portavoz vasco si su grupo quiere seguir siendo el clínex de Pedro Sánchez, como el propio Esteban dijo que se sentía.

En la dirección nacional del PP asumen que este intercambio no les acerca a los nacionalistas vascos, aunque saben que la relación ya era problemática, pues los jeltzales rechazan frontalmente cualquier acuerdo que pase por Vox.

En la bancada del PP celebran que su jefe de filas haya sido capaz de plantarse frente al PNV, que tradicionalmente ha sido cuidado por un rol bisagra que, con Vox en la ecuación, se niega ahora a ejercer.

Tensión en la votación: un diputado del PSOE se equivoca

El diputado del PSOE por Teruel Herminio Rufino Sancho Íñiguez ha protagonizado este miércoles la anécdota de la segunda sesión del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al apoyar de viva voz que se convirtiera en presidente del Gobierno, un voto erróneo que ha corregido en seguida.

El socialista turolense ha dicho sí después de que la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, la también socialista Isaura Leal, se equivocara al leer su primer apellido, pues, en lugar de Sancho, ha dicho Sánchez.

Su compañera se ha percatado inmediatamente de que el diputado había votado afirmativamente, pese a que tenía que rechazar la investidura del líder del PP. "Sí, no, perdón", ha dicho Leal visiblemente contrariada, mientras Sancho hacía gestos con las manos desde su escaño como pidiendo que esperara.

El diputado le ha aclarado a gritos que ella había dicho mal su apellido, Leal se ha disculpado y después Sancho con una risa nerviosa ha votado que no. El episodio ha sido recibido con risas en el Salón de Plenos y después la votación ha continuado con normalidad. Todo ello ante la atenta mirada del lucense José Ramón Gómez Besteiro, sentado justo al lado del turolense.