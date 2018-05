La sombra de la moción de censura planea sobre el Gobierno

El PP y el Gobierno han minimizado este jueves la sentencia del caso Gürtel, que hace al partido responsable lucrativo de esta trama corrupta, y han insistido en desligarse de los condenados, mientras su principal socio, Ciudadanos, ha advertido de que se replanteará su apoyo en esta legislatura.

El PSOE ha convocado para este viernes una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal para analizar la situación política tras la sentencia. Se baraja incluso la posibilidad de que presenten una moción de censura contra Mariano Rajoy, como ha propuesto el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este jueves por la mañana.

El PP hacía público un comunicado este mediodía para anunciar que recurrirá este fallo que le obliga a pagar, como partícipe a título lucrativo, más de 245.000 euros, y el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maíllo, calificaba incluso de "equivocada y errónea" la sentencia.

El Ejecutivo, por su parte, ha subrayado que los hechos a los que se refiere la sentencia no le "afectan en modo alguno" y destaca que "nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular".

En todo momento han argumentado los populares que el partido no ha recibido una condena penal y que la propia figura de responsable lucrativo admite que el PP desconocía los hechos. Además han valorado el voto particular que abogaba por no condenar al PP para mostrar su convencimiento de que el partido será exculpado en segunda instancia.

Frente a la reacción de la oposición, que ha vuelto a pedir a Rajoy que asuma su responsabilidad en este caso, el PP ha insistido en recordar que los hechos juzgados se produjeron en 2003, cuando el jefe del Ejecutivo aún no era líder del partido, y solo en dos de los más de 8.000 ayuntamientos que tiene España. Además, los populares no han escondido su enfado por la reacción de su socio de Gobierno, Ciudadanos, tras escuchar al líder de este partido, Albert Rivera, anunciar que se replanteará su apoyo al Ejecutivo tras esta sentencia.

La de Rivera ha sido una de las primeras reacciones. Ha comparecido en el Congreso para advertir de que el partido estudiará qué hacer el resto de la legislatura tras esta sentencia que coloca al Ejecutivo y a España, ha dicho, en una situación "tan grave". Así, un día después de que su partido apoyase los presupuestos, ha insistido en que este fallo judicial "lo cambia todo" y a quienes pensaban que con las cuentas del Estado aprobadas Rajoy podría acabar la legislatura, les ha dicho: "Eso no es así".

La Ejecutiva nacional de Ciudadanos analizará el 11 de junio la situación tras la sentencia, aunque no se descarta que la reunión se adelante dada la "gravedad" de los hechos. Por esta advertencia se ha llevado Rivera el duro reproche de Maíllo y otros dirigentes como Rafael Hernando, que le acusaban de querer aprovecharse de la situación "por unos votos".

Mientras, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, estas declaraciones de Rivera le han parecido una "desvergüenza absoluta" después de que ayer votara a favor de los presupuestos de Rajoy. "Que nadie se equivoque, el PP gobierna gracias a Cs, decir PP y Cs es lo mismo, decir M.Rajoy y Rivera es lo mismo", ha dicho Iglesias después de aprovechar para pedir al PSOE que presente una moción de censura porque ninguna democracia se puede permitir tener en el Gobierno a "un partido delincuente".

Iglesias cree que es a Pedro Sánchez, que tiene más diputados, a quien corresponde presentar esta vez una moción de censura, y que "no se explicaría" que estuvieran dispuestos a hacerlo en la Comunidad de Madrid contra Cifuentes y no la presenten contra Rajoy en el Congreso, donde podría salir con el apoyo de los independentistas.

Sánchez no ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para valorar la sentencia y sus consecuencias pero el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha convocado mañana una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal del partido para analizar la situación política. De momento, según han informado fuentes socialistas, el PSOE ha considerado "inaceptable" la respuesta del PP y del Gobierno a la sentencia, ya que en su opinión implica "políticamente" a Rajoy. Algunas fuentes señalan a que los socialistas hablarán de una posible moción de censura durante la reunión de este viernes.

El portavoz del PSOE, Oscar Puente, ha calificado al PP de "partido antisistema" porque "en vez de apartar al corrupto, busca generalizar el problema y decir que todos son iguales". Y la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho que la sentencia le parece "brutal, bestial y lamentable" para España.