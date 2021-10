La solidaridad planta cara al volcán

La catástrofe volcánica de La Palma ha despertado una ola de solidaridad que no ha cesado desde el primer día de la erupción, y este miércoles, con el volcán en una fase de estabilidad, se ha cuantificado por primera vez: son siete millones de euros en metálico los que han sido enviados para los afectados a través de las cuentas oficiales.

Con más de 600 casas destruidas y 6.000 evacuados, estas primeras ayudas de particulares y empresas, que vinieron precedidas por envíos de ropa, alimentos o enseres, suponen una inyección de alegría para la isla y así han celebrado sus instituciones este "aluvión de solidaridad que ha llegado de todos los puntos del mundo". Estas ayudas irán destinadas directamente a las personas afectadas por la erupción y servirán para cubrir necesidades concretas, una vez que ya se han cubierto las necesidades básicas, ha detallado el Cabildo de La Palma.

Así se ve la entrada de lava al océano a las 15,00 hora canaria / Here is the view of the lava ocean entry at 15,00 Canarian time pic.twitter.com/rcRe52mc4j