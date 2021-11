Los científicos insisten en que aún es pronto para hablar del fin de la erupción

El volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, sigue registrando un descenso de los distintos parámetros asociados a este fenómeno (tasa de dióxido de azufre, deformación, sismicidad, etcétera), pero los científicos siguen advirtiendo de que aún es pronto para poder hablar del fin de la erupción.

La directora nacional de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y portavoz del Comité Científico del Pevolca, Carmen López, recordó que hace apenas unos días hubo un episodio de inflación en la estación más cercana al centro eruptivo (LP03), donde se registró una deformación vertical de 9 cm.

Carmen López incidió en que episodios como éste reflejan que la dinámica eruptiva todavía es "intensa", por lo que hay que ser "cautos" y esperar a ver si estas tendencias descendentes sí son "suficientes en el tiempo" y si de verdad se van confirmando día a día para poder anticipar el fin de la erupción volcánica.

Más imágenes de la erupción a las 17.00 (hora canaria) desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable / More footage of the eruption at 5.00 pm (Canarian time) from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint pic.twitter.com/8RwZZbHlC1