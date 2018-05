Un sindicato policial pide 5 años al pequeño Nicolás por que un amigo hizo la selectividad por él

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) solicita una condena de cinco años de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, por falsificar su carné de identidad para que un amigo suyo hiciera la selectividad en su nombre en 2012.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el sindicato policial considera a Gómez Iglesias autor de un delito de falsedad en documento oficial como inductor y cooperador necesario y pide por ello una condena de cinco años, uno más de lo solicitado por el fiscal en esta misma causa. También solicita que se imponga una multa de 108.000 euros, es decir, 24 meses a razón de 150 euros por día.

No es él único acusado, pues AMPU pide cinco años de cárcel e inhabilitación y 4.320 euros de multa por el mismo delito, pero en calidad de autora, para la funcionaria de policía que le tramitó el carné, y otros cinco años y multa de 36.000 euros para el amigo del pequeño Nicolás que hizo el examen en su nombre, en este caso con el agravante de haber actuado por una recompensa.

Se trata de una de las piezas separadas que se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid relacionadas con el pequeño Nicolás, en este caso por la presunta falsificación del DNI para permitir que fuera el amigo quien pasara la prueba de selectividad de septiembre de 2012 en lugar suyo. De acuerdo con las acusaciones, Iglesias se matriculó el 5 de septiembre de 2012 para el examen de selectividad que se iba a celebrar ese mismo mes con su DNI.

No obstante, encargó a su amigo, quien ya se había presentado a la convocatoria de selectividad del mes de junio, que hiciera el examen de septiembre en su lugar a cambio de una gratificación, para lo cual le entregó una fotografía suya para el DNI en el que aparecería el nombre de Gómez Iglesias.

Unos días después, el pequeño Nicolás acudió a la comisaría y en connivencia con la funcionaria policial le hizo entrega de una fotografía de su amigo para que le proporcionara el DNI por extravío del anterior. A pesar de que cambió la imagen y la firma en el nuevo DNI, la funcionaria no guardó el talón foto a fin de que no quedara constancia de la nueva fotografía de dicho documento.

En un chat al efecto denominado Selectividad, Gómez Iglesias se dirigió al resto de alumnos de su instituto, que también se iban a presentar a estos exámenes, con el siguiente mensaje: "No se enteran, de hecho en el DNI aparece su cara, que me lo ha hecho el comisario así que no hay problema... y el tío más o menos se parece, así que lo llamáis Fran, y punto". Otros mensajes que envió fueron: "Jajaja, soy amigo de comisarios, de gente de la Complu" y "como me vais a encubrir a mi amigo, dadme vuestros DNI para portarme bien con vosotros".

Finalmente, los días 11, 12 y 13 de septiembre, el amigo de Gómez Iglesias se presentó al examen de selectividad en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid mostrando el "DNI mendaz". Obtuvo 8,25 de calificación, la más alta de todos sus compañeros.