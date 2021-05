Simón ve "factible" relajar el uso de las mascarillas en exteriores antes de julio

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que se está trabajando en reducir el uso obligatorio de las mascarillas en determinados espacios al aire libre.

En rueda de prensa, Simón ha señalado que si la evolución de la transmisión del coronavirus es homogénea en España es "comprensible" que esta medida se lleve a cabo a nivel nacional y no por comunidades autónomas.

"Vamos a tener que ir progresivamente modificando la obligación de uso de las mascarillas y eso es algo en lo que estamos trabajando. Es posible que alcancemos el objetivo de tener vacunada al 70 por ciento de la población en verano y es posible que antes de alcanzarlo se llegue al acuerdo de no hacer obligatorio el uso de las mascarillas en algunos lugares abiertos", ha señalado Simón.

No obstante, ha avisado de que esta medida está incluida en una ley, por lo que no se puede quitar la prohibición en 24 horas y, por tanto, no ha querido entrar a valorar cuándo se podrá llevar a cabo esta iniciativa. "Es algo que se está analizando pero se tendrá que decidir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es factible que se pueda llevar a cabo a mediados o finales de junio", ha explicado.

"Yo no hablaría de retirar las mascarillas", precisó, "pero sí modificar su uso" si se mantiene la tendencia actual del virus y las personas "entienden que hay que respetar medidas".

Además, Simón declaró que se puede empezar a plantear prescindir de las mascarillas "en colectivos que estén totalmente vacunados", usando a las residencias como ejemplo.

"LENTO" DESCENSO DE LA TRANSMISIÓN. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también ha destacado este lunes el "muy lento" descenso de la transmisión y cree que seguirá así en las próximas semanas.

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 9.732 nuevos casos de coronavirus, de los que 965 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.517 registrados el viernes. Además, la incidencia sigue reduciéndose, situándose en los 121,75 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 124,34 notificado el viernes.

"La evolución de la transmisión está estabilizada y se sitúa en una línea similar a la de las semanas previas. Es una evolución lenta pero estable y es muy posible que se mantenga en las próximas semanas", ha enfatizado.

Actualmente hay 4.858 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.347 en una Uci, si bien en las últimas 24 horas se han producido 387 ingresos y 172 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,91 por ciento y en las Uci en el 13,98 por ciento.

En este sentido, Simón ha destacado que la reducción de la ocupación de camas de hospitales está evolucionando "mucho más rápida" que la de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (Uci), donde el descenso está siendo "muy lento".

Las reducciones en estos indicadores han sido achacadas por Simón a "muy favorable" evolución de la campaña de vacunación contra el coronavirus, la cual está permitiendo que, a pesar de que se están relajando algunas medidas, se esté produciendo un descenso "suave" de la transmisión.