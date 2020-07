Simón, ante las restricciones a España de Bélgica y Reino Unido: "Es un problema que nos quitan"

El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, expresó este lunes su agradecimiento por que Bélgica y el Reino Unido desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados. Reconoció, con todo, que para el sector turístico supone un serio problema que disminuyan los turistas.

"Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos", dijo, al ser preguntado por la decisión de las autoridades de ese país de recomendar no viajar a España. Explicó, además, que algunas zonas de Bélgica están en una situación mejor que la de España, "pero otras no".

Simón avisó de que "no podemos echar las campanas al vuelo ni saber lo que va a pasar ni aquí ni en Bélgica ni en Francia ni en ningún sitio", al insistir en que hay brotes en todos los países, "más grandes o más pequeños, y hay que tener mucho cuidado".

El epidemiólogo dijo que "no tiene problema" con que Bélgica extreme sus medidas de precaución, aunque defendió que sería bueno que se discutieran previamente. "Aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan viajeros belgas, desde el punto de vista sanitario el reducir ese riesgo marginal también nos ayuda en cierta manera", apuntó.

Y aplicó el mismo análisis a la decisión del Reino Unido de imponer cuarentena a los viajeros procedentes de España, antes de especificar que no todas las comunidades están en la misma situación y resaltar que Aragón y Cataluña son "dos zonas muy concretas" de la geografía española en las hay un nivel de transmisión muy superior al del resto.

Según sus datos, en los últimos dos meses se han detectado 195 contagiados de coronavirus en 140 vuelos llegados a territorio español, la mayoría de ellos con un solo infectado y procedentes de América Latina, aunque también de Francia, Alemania o Reino Unido, entre otros países, lo que quiere decir que "el virus circula".

En ese sentido, insistió en la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que se debe ser prudente, ya que, aunque no son muchos, hay personas que se suben a los aviones con sintomatología, lo que también sucede con los españoles que viajan a otros países, y pueden generar pequeños brotes.