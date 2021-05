El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha dicho que, entre las que ya han llegado y las que tienen que llegar, "en principio sí" habrá suficientes vacunas para cubrir las necesidades de todos los menores de 60 años que opten por repetir la misma marca farmacéutica para la segunda dosis y cubrir las necesidades de la segunda inyección para todos los mayores de esa franja de edad. Eso sí, ha abierto la puerta a vacunar contra la covid con Pfizer —segundas dosis— a las personas entre 60 y 70 años si muchos menores de esa edad que están pendientes de recibir el segundo pinchazo de Astrazeneca finalmente se decantan por mantener la misma pauta.

"Si hay un número muy importante de menores de 60 años que quieran la segunda dosis de Astrazeneca habría que valorar que los mayores de ese rango se vacunen con Pfizer", ha señalado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.

En Galicia, el colectivo de entre 65 y 69 años ha sido vacunado en citaciones masivas ya con Pfizer, pero también con Astrazeneca, mientras que los gallegos de entre 60 —incluidos los de 59 años que cumplen esa edad este año— y 65 han sido inoculados con Astrazeneca, incluido el propio presidente autonómico.

España prevé recibir hasta el tercer trimestre del año 12,2 millones de dosis, que en "principio" serían suficientes para las segundas dosis

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) recomendará a los gallegos que completen la pauta con las dosis de Astrazeneca, pero tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, han indicado que dependerá de la disponibilidad del suministro cumplir con esta cuestión.

En todo caso, está previsto realizar esta misma semana "una aproximación", con llamadas telefónicas a los gallegos a los que ya les toca esta segunda dosis, para conocer por qué vacuna optan los 93.000 gallegos pendientes, de los cuales unos 60.000 pertenecen a colectivos declarados esenciales.

"EN PRINCIPIO, SÍ". "Entre las que hay y las que tienen que llegar, en principio sí", ha manifestado Fernando Simón al respecto de si va a haber dosis suficientes de Astrazeneca para cubrir tanto a los menores de 60 que la soliciten como a los que tengan entre 60 y 69 años para las segundas dosis. Al respecto, ha recordado que el aprovisionamiento de Astrazeneca "ha sido un tanto irregular". "No podemos garantizar si van a llegar en la fecha prevista, pero en principio las vacunas que se esperan sí que podrían cubrir las necesidades que va haber con ellas", ha indicado Simón, quien ha recordado que el acuerdo es que España reciba hasta 12,2 millones de dosis hasta el tercer trimestre de 2021.

Los mayores de 60 a 69 años no estarán totalmente vacunados hasta finales de junio

Dicho esto, ha matizado que "si hay un número importante de menores de 60 que quieren esa segunda dosis, habrá que valorar si, a lo mejor, alguno de los mayores de 60, en un momento determinado, habría que proponerles Pfizer". De todas formas, ha agregado que esto "no es mayor problema, porque vacunar, se va a vacunar a todos con su segunda dosis" y ha incidido en que la respuesta inmunológica con Pfizer es la esperable combinada con Astrazeneca.

Simón ha apuntado que, "en principio", va a haber vacunas suficientes si todas las personas menores de 60 años pendientes de una segunda dosis de Astrazeneca optan por esta vacuna y no por la de Pfizer. "En principio ahora mismo va a haber vacunas entre las dosis que hay ya y las previstas que tienen que llegar. Las vacunas que se esperan podrían cubrir las necesidades que podría haber con ellas", ha detallado.

En su intervención, ha recordado que la decisión de la Comisión fue proponer una vacuna de Pfizer. "Ahora bien, si una persona decide que no quiere esta dosis de Pfizer, ante la disyuntiva de dejar a una persona sin su segunda dosis es preferible que se ponga la de Astrazeneca bajo su responsabilidad. Es un aspecto que tienen que organizar las comunidades autónomas", ha concluido.

España tiene más de 8 millones de inmunizados con la vacuna completa

España supera los 8 millones de ciudadanos inmunizados con la pauta vacunal completa, el 17,1 % de la población, después de que en la última semana se administraran algo más de 2,2 millones de sueros. En una semana se ha dado la inmunidad a 661.477 personas, bien al administrarle el segundo suero o la monodosis Janssen.



Ascienden a 16.709.939 las personas que han recibido alguna dosis de las vacunas, el 35,2 % de la población; de este total 8.570.291 tienen el primer suero pinchado y más 8,1 millones la pauta completa.



Fernando Simón, ha destacado que si bien la campaña de vacunación en España lleva un buen ritmo respecto a otros países europeos, aún "queda por trabajar" ya que se debe avanzar en la inmunización de colectivos más jóvenes, que tienen "coberturas muy bajas" y que son los que llevan a cabo una mayor movilidad de cara a los próximos meses. Sin embargo, ha destacado que en las próximas semanas se avanzará en ello (algunas comunidades comienzan en junio a vacunar al grupo de 40 a 49 años) y ha indicado que a medida que avance la vacunación se podrán "ir modificando" o flexibilizando algunas de las recomendaciones y medidas puestas en marcha para el control de la pandemia.



No obstante, Simón ha pedido "precaución" de cara a los próximos meses, ya que "vacunarse no implica estar inmunizado al cien por cien" y por lo tanto no se elimina el riesgo "por completo", sino que hay una probabilidad mucho menor ya que las vacunas protegen en un 90 % aproximadamente, ha explicado.



Esto significa, ha proseguido el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que 1 de cada 10 personas vacunadas tiene riesgo de infectarse. Simón ha expresado que la vacunación en España "está dando un resultado excelente" y que la población tiene un "gran confianza en las vacunas".