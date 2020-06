Simón pide a quienes venden camisetas con su imagen que donen un "pequeño porcentaje" a ONG

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este viernes que no le molesta que se estén vendiendo camisetas y otros objetos con su imagen, aunque sí ha pedido a quienes lo hacen que, "si pueden hacerlo", donen "un pequeño porcentaje" de sus ventas a ONG.

Durante una rueda de prensa en La Moncloa, en la que, junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado sobre las últimas novedades de la desescalada de la crisis del Covid-19 en el país, Simón ha sido preguntado por los medios sobre su opinión acerca de los objetos de merchandising que se están vendiendo con su cara impresa y algunas de sus frases en anteriores ruedas de prensa. "No me molesta", ha indicado, para añadir que es "un halago" que la gente se preocupe por él y, "en muchos casos con mucho cariño".

Según ha explicado, ha recibido en estos meses "cartas y otras comunicaciones" de gente que le demuestra su "afecto" y espera "cuando tenga tiempo" poder responder a todos.

CAMISETAS Y BOLSAS DE PLAYA. "Para nada me molesta la fama, aunque cuando vas por la calle ya no es tan fácil moverse, pero estoy encantado", ha indicado. Tampoco se ha mostrado molesto porque haya gente que use su imagen "para un negocio que les pueda parecer rentable". "Sé que hay camisetas y bolsas de playa", ha reconocido. En este sentido, ha apuntado que lo que sí le gustaría es que estos negocios donaran una parte a las ONG.

"Me gustaría que, si se puede, y ya que mi imagen está ahí, donaran un pequeño porcentaje a ONG, si les viene bien", ha concluido.