Sanidad desvincula el repunte en las muertes del avance en la desescalada

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que los posibles rebrotes de coronavirus que puedan ocurrir en España van a depender del comportamiento que durante estas semanas tenga la ciudadanía y no tanto de la inmunidad que existe en la población. Aludía así a los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia, que muestran que sólo el cinco por ciento de la población tiene anticuerpos contra el covid-19, muy lejos de la denominada 'inmunidad de rebaño'.

"Puede haber rebrotes en todas partes sino aplicamos las medidas de prevención que se llevan explicando desde hace muchas semanas", ha recalcado, antes de precisar que el Gobierno irá "desescalando en la medida en la que la población entienda que cada uno puede suponer un riesgo de transmisión del virus y que lo tiene que evitar". No obstante, ha reconocido que se desconoce cuál es el rol que juegan las personas asintomáticas en la transmisión del virus, destacando que en el estudio se ha reflejado que un 25 por ciento de los infectados han sido asintomáticos. "Es muy probable que los asintomáticos puedan tener algún rol en la transmisión, pero todavía no sabemos cuantificarlo", zanjó.

Preguntado por los motivos por los que este jueves se ha registrado una subida de los casos de infectados y de muertos por el nuevo coronavirus, Simón dijo desconocer las razones, pero los desvinculó del cambio de fase. Y es que, en las últimas 24 horas las muertes por covid-19 han aumentado hasta las 217, lo que eleva la cifra total de fallecidos a los 27.321. Además, 229.540 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 506 más en un día en las últimas 24 horas.

Simón reconoce no saber los motivos de la subida de los casos y muertes y asegura que lo están estudiando

"Estamos ante un pequeño repunte y estamos valorando si es una de las variables habituales o si tiene alguna otra cosa más de fondo", ha dicho durante la rueda de prensa diaria, si bien ha comentado que el aumento en el número de fallecidos se debe especialmente a una comunidad autónoma, Cataluña, que en sólo 24 horas ha registrado 131 fallecidos.

Por ello, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha asegurado que estos incrementos en la mortalidad no se debe al levantamiento de algunas medidas impuestas para contener la transmisión del virus, ya que suele pasar una medida de 11 días desde que se inician los síntomas hasta que se fallece. "Estamos ante unos datos extraños respecto a los obtenidos estos días, pero hay que valorarlos con prudencia porque todas las comunidades autónomas muestran una evolución coherente y a la baja, algo que nos permite pensar que todavía estamos en una situación muy favorable", ha recalcado.

NIÑOS. Finalmente, Simón ha informado de que el incremento de los casos está siendo proporcional en "todos los grupos de edad", por lo que ha reiterado que las medidas de alivio aplicadas para el paseo de los niños no ha tenido un efecto sobre el aumento de la incidencia. Respondía así a las dudas plateadas después de que varios hospitales notificaran un aumento de los contagios en menores de 10 años.



No obstante, ha asegurado que seguirán este repunte "con mucho cuidado", ya que en este momento en el que muchos territorios van a pasar a la fase 1 y algunos dentro de poco a la fase 2, "uno de los aspectos más importantes es hacer un seguimiento muy estrecho a la evolución de la epidemia". "Es uno de los factores claves para garantizar que no hay rebrotes y que, en caso de que los haya, los detectemos a tiempo" para poder dar una respuesta adecuada a cada señal de riesgo, ha dicho.

No ve "impacto" en la salud por las manifestaciones al inicio o final de una epidemia

Simón ha afirmado que no ve "impacto" en la salud por las manifestaciones que se producen al inicio o al final de una epidemia pero sí durante el pico de la misma porque hay muchos infectados y supone un importante riesgo de transmisión. Aunque advierte que hay que tener en cuenta otros factores como el tiempo en el que están juntas las personas y si estas son del mismo entorno.



Así se ha pronunciado al ser preguntado, durante la rueda de prensa en Moncloa, por el secretario de Estado de Comunicación por "manifestaciones en la calle y salud", trasladando así una pregunta que ha formulado un medio de comunicación al director del CCAES, en referencia a las manifestaciones que se están produciendo en los últimos días en el barrio de Salamanca de Madrid en contra del Gobierno.



El doctor Simón ya dió una respuesta el pasado 7 de marzo sobre las manifestaciones convocadas el 8 de ese mes por el Día de la Mujer que ha levantado mucha polémica. Afirmó, al ser preguntado si recomendaba o no ir a la manifestación del 8M: "si mi hijo me pregunta, que haga lo que quiera". Hasta esa fecha el discurso del Gobierno era de tranquilidad ante la pandemia, pero al día siguiente de la manifestación masiva que se celebró en Madrid y las que se celebraron en todas las provincias, el Ejecutivo cambió el discurso y se anunció un plan de choque para hacer frente a la pandemia.



La pregunta de este jueves tiene como precedente las protestas que se produjeron el miércoles en la calle en el barrio de Salamanca contra el Gobierno por la gestión que ha realizado hasta ahora de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, según Fernando Simón, que ha respondido sobre manifestaciones en general, es necesario valorar con mucho cuidado el impacto de las protestas en las salud. En su opinión, "no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión", sino que hay que valorar factores asociados.



"No creo que podamos atribuir a las manifestaciones en periodos pre epidémicos o inicio de la epidemia o en periodos finales un impacto muy grande si no consideramos muchas otras variables", ha expuesto. Acto seguido, ha añadido que "por supuesto" en periodo "pico" de una epidemia, donde hay muchos casos infectados, cualquier contacto social, sea una manifestación, un partido de fútbol con miles de personas, sea un partido de baloncesto, "van a suponer un riesgo importante de transmisión".