Simón no descarta que la situación en las ucis sea "muy crítica" en noviembre

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, no ha descartado este lunes que, si las medidas implementadas no surten efecto, a mediados de noviembre pueda producirse una situación "muy crítica" en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales por el covid. En rueda de prensa, ha recalcado que la pandemia está en fase claramente ascendente en España: "No sabemos cuántas semanas va a durar esa progresión".

"Sabemos que las comunidades autonómicas están implementando muchas medidas, hay más que se pueden implementar, como el confinamiento domiciliario", ha añadido Simón, quien ha considerado que "no es fácil saber la evolución cuando estamos a mitad del periodo de implementación de las medidas y de observación para ver si tienen efecto". En cualquier caso, ha considerado que es "altamente probable" que la evolución de la epidemia empeore en los meses invernales.

En esa línea, ha asegurado que, si la expansión del virus sigue creciendo en las dos próximas semanas, es "muy posible" que a mediados de noviembre o hacia la tercera semana de ese mes "estemos en una situación muy crítica en las ucis". Esa situación complicada, ha incidido, no será tanto "porque no se pueda asumir la carga del coronavirus, sino porque se tendrá que reducir la actividad programada de los hospitales."

"Tengo la esperanza de que no colapsen, pero no lo puedo garantizar", ha aseverado Simón, quien ha pedido a toda la población que ayude a poner en práctica las medidas "de la forma más eficaz posible" porque "no podemos asumir que van a colapsar sí o sí".

Y es que "prácticamente" todas las comunidades autónomas se encuentran en una situación de riesgo muy alto, y las que no lo tienen alto, a excepción de Canarias.