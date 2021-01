Simón cree que cerrar los bares es más eficaz que adelantar el toque de queda

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES),, ha afirmado este lunes que lo más eficaz para controlar los contagios es, por encima de adelantar el toque de queda, ya que esta medida se la pueden saltar los ciudadanos reuniéndose en domicilios."Yo no soy partidario: soy partidario de que se apliquen bien las medidas que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Pueden ser pocas muy bien aplicadas o muchas un poco peor aplicadas, y al final conseguir el mismo efecto", ha dicho Simón en rueda de prensa.El experto ha reconocido que "cualquier medida que sea para tratar de controlar la transmisión", pero ha apostado por valorar "alternativas similares".Para el epidemiólogo, existen otras opciones al adelanto del inicio del toque de queda, como"Sé que no es popular, pero", ha dicho citando las estadísticas que manejan las comunidades autónomas, muchas de las cuales han pedido al Gobierno adelantar el inicio del toque de queda, actualmente fijado en las diez de la noche en el decreto de estado de alarma y que Castilla y León ha adelantado a las ocho de la tarde.El experto ha dicho entender, sin embargo, que con "medidas que tienen un impacto social importante hay que pensárselo mucho y hay".Para Simón, el toque de queda no prohíbe a los ciudadanos reunirse en una casa, sino salir de los domicilios, con lo que,En cualquier caso, el experto ha dicho que la decisión de adelantarlo "se escapa del nivel técnico", ya que la tiene que tomar el Gobierno. "No sé cuál, pero les puedo decir que hay opciones alternativas y hay que valorarlas todas", ha insistido.