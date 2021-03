Simón confía en evitar la cuarta ola o, al menos, que sea "mucho más suave"

El Ministerio de Sanidad ha considerado este lunes que la pandemia está en una "situación de inflexión", en un "punto valle" que, si se mantiene "unas semanas más" con el ritmo de vacunación actual, permitiría amortiguar la cuarta ola: es decir, que sea "una olita, una ondita". Así lo ha expresado, en rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha admitido que el Gobierno está "preocupado" porque la pandemia sigue "en ascenso" y es probable que el incremento se mantenga los próximos días. La incidencia acumulada media roza el riesgo alto con 149 casos.

"Cada semana que pasa vacunando es tiempo que ganamos para evitar esa cuarta ola o una cuarta ola importante", ha señalado Simón que ha considerado que la "disciplina" de los ciudadanos durante la Semana Santa será clave para que la cuarta ola sea "una ondulación en un corto periodo de tiempo". Simón ha insistido en que para constatar que hay una cuarta ola se deben de barajar muchos parámetros, no sólo la incidencia acumulada, y ha recordado que la subida en las comunidades autónomas no es homogénea, ya que aunque en doce autonomías la subida es "significativa" en otras el ascenso es "muy lento", medio punto al día.

Asturias, Cataluña y País Vasco ya están riesgo alto (más de 150 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes), mientras que Madrid (255), Navarra (265,9), Ceuta (268,9) y Melilla (502,9) se encuentran en riesgo extremo (por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes). Simón ha apelado a mantener y reducir la letalidad pero también a que la incidencia no aumente más de lo deseable. Aquí ha apostado por la capacidad restrictiva de las comunidades para limitar la movilidad en estos días de Semana Santa y ha considerado que lo idóneo es que el impacto no sea como el de festividades previas.

"Es cuestión de aguantar unas semanas más, merece la pena", ha subrayado para recordar que España ha pasado tres olas y "no sería deseable volver a una nueva onda epidémica". Esta situación discurre paralela al plan de vacunación, que según el Ministerio de Sanidad ha conseguido su récord de inoculación de vacunas en un fin de semana, con algo más de medio millón de dosis, de manera que casi 4.967.230 personas, el 10,5 % de la población, ha recibido ya algún suero de los tres antídotos contra la covid-19.

Simón ha remarcado que el hecho de que el 10,5 % de la población cuente con alguna dosis de la vacuna supone que esa proporción poblacional tiene ya una "protección relativamente importante", de casi el 80 % frente al coronavirus. Además, ha insistido en que se está inmunizando a colectivos de riesgo "progresivamente", lo que y que ello contribuye a contener "incrementos muy rápidos".

En este circunstancia, se ha mostrado partidario de ir reduciendo las medidas de control de los vacunados, como puede ser el uso de las mascarillas, pero solo en "colectivos bien identificados, como los residentes en centros de mayores". Pero ha insistido en que todavía no hay suficiente población vacunada y tampoco certeza sobre si una persona inmunizada puede ser portadora del virus. "Hasta que hasta no haya porcentaje de población mayor vacunado, es bueno mantener las medidas comunes", ha asegurado el experto, mientras pedía que no se planteen "estas opciones hasta después de Semana Santa".

También ha avanzado la posibilidad que las cuarentenas se vuelvan a ampliar a 14 días cuando se tenga la evidencia suficiente de que el período de contagio de la variante británica es mayor.

Según los datos de este lunes del Ministerio de Sanidad, la ocupación en las ucis, con 1.861 enfermos de covid, se mantiene en el 18,7% (31 más), mientras que la presión hospitalaria sigue en el 6 % y hay 8.076 pacientes ingresados. Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado 3.270.825 contagios (15.501 notificados desde el viernes) y se han contabilizado 75.199 fallecimientos.