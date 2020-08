Simón avisa de que prevenir el coronavirus en las aulas requiere inversión

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que las medidas de prevención de contagios de coronavirus en las aulas "requiere inversión", tanto en espacio como en recursos y en tiempo. Así lo ha afirmado tajante en la rueda de prensa que ofrece todos los lunes para dar los últimos detalles de la evolución de la pandemia en España. Al respecto, ha matizado que le "consta que el Ministerio de Educación y las consejerías lo están trabajando y tendrán que cerrarlo en los próximos días".

"Si queremos distanciar a los niños, requiere espacio o escalonar las clases en más horas a lo largo del día. Si queremos grupos de convivencia estable, que no supongan un problema importante para la salud pública, tienen que ser relativamente pequeños", ha asegurado. En concreto, Simón ha defendido que los niños deben estar en grupos de no más de "15 o 20" y que en comedores y patios será necesario fijar unas normas de comportamiento. Y "cumplirse", porque, "si no se hace, los riesgos de infección serán los mismos que en marzo". Y todo eso necesita de inversión.

Respecto a la posibilidad de realizar estudios de seroprevalencia en las aulas, el epidemiólogo ha considerado que "hacer esos estudios en los colegios puede tener un doble filo peligroso" y puede dar lugar a errores de interpretación. A su juicio, estas pruebas pueden dar un falsa sensación de seguridad.

Además, el director del CCAES ha asegurado que las comunidades han pedido un protocolo común de actuación cuando haya un positivo en un centro educativo que "ya se está elaborando". "Hay ya una propuesta clara de cómo actuar que será común y aplicable cuando los centros inicien actividad en septiembre", ha señalado Simón, quien confía en que pueda estar cerrada a finales de esta semana.

Se extienden las nuevas medidas contra el Covid y baja la edad de afectados

Galicia, Castilla y León y Cantabria han implementado las nuevas medidas acordadas con Sanidad para frenar los brotes de Covid-19 este lunes, día en el que Sanidad ha advertido de que la edad de los contagiados es cada vez más baja y en las últimas semanas se sitúa incluso en los 36 o 37 años.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, ha admitido además que determinados hospitales de las zonas más castigadas por los brotes "ya notan estrés médico" por la pandemia y ha destacado que la capacidad de detección puede superar el 70 por ciento de los afectados, mientras que los asintomáticos siguen estando en torno al 60 por ciento.



Sanidad ha notificado más de 16.000 nuevos contagios de coronavirus desde el pasado viernes, parte de ellos casos antiguos y, en concreto, 1.833 consignados en las últimas 24 horas. Fernando Simón ha vaticinado que en los próximos días habrá un incremento "mayor" de casos tras el momento "álgido" de las "no fiestas" del 15 de agosto y ha considerado que el aumento de infecciones que se está produciendo es "suave" a pesar de los más de 16.000 positivos que las comunidades han notificado desde el pasado viernes.



Una cifra que "no es buena". "Nos gustarían cifras mucho más bajas; tenemos un incremento de casos, se observa día a día", ha admitido el epidemiólogo, quien ha explicado que los brotes más importantes se están produciendo en el ámbito social, tanto en ocio nocturno como en fiestas familiares.