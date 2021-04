El sexagenario que envió la navaja a Maroto lleva más de 20 años mandando cartas

Íñigo E. A., el hombre que supuestamente envió una carta con una navaja ensangrentada a la ministra de Industria, Reyes Maroto, lleva entre 20 y 30 años enviando misivas a diversas personalidades, no todas ellas amenazantes, y es una persona inofensiva, conocida en su domicilio y con problemas de salud mental.

Según fuentes jurídicas, este hombre, que puso su nombre y dirección en la carta que envió a Maroto, tiene 65 años, vive solo en El Escorial y remitió otra carta a la Embajada de Turquía en Madrid a la atención del presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan. En esa misiva, el autor incluyó papeles y un libro de segunda mano con dibujos que él hace.

Este martes, Íñigo E. A., que según las fuentes no tiene motivación política alguna cuando envía esas cartas, declaró ante la Policía y reconoció que remitió el sobre a Maroto y que lleva entre 20 y 30 años con estas prácticas. También explicó que lo hace con la intención de ayudar, porque se considera un analista de la información, añadieron las fuentes después de asegurar que los investigadores ya le conocían y de reiterar que es "inofensivo".

Este hombre, que no ha estado detenido en ningún momento, tiene abiertas dos diligencias por parte de la Policía Nacional por la carta a la ministra Reyes Maroto y de la Guardia Civil por el otro envío a la embajada turca.

Delante de los agentes de la Policía, Íñigo E. A. vio el contenido del sobre y dio explicaciones incoherentes, además de poco entendibles, porque está operado de cáncer de garganta y no puede hablar con claridad.

Se trata de una persona en situación de exclusión social, sin pareja ni hijos y con hermanos que no se hacen cargo de él. Necesita medicación, que no se administra como debiera, y aún no se ha vacunado contra el coronavirus. Vive solo y en su municipio los vecinos le conocen. Es un hombre de complexión delgada que casi todos los días sale al campo a caminar, muchas veces hasta diez kilómetros.

Durante su comparecencia ante los agentes de las fuerzas de seguridad se mostró asustado y pidió perdón. La carta de Maroto fue entregada el lunes y, según explicó la propia ministra, iba "camuflada" y llevaba un plástico que impedía ver lo que había debajo. Uno de los CD entre los que se ocultaba una navaja ensangrentada corresponde a un película de 1944, When Strangers Marry, en la que una mujer sospecha que su nuevo marido puede ser un asesino, según fuentes policiales.