Directo | Finaliza el debate de investidura y a las 12.45 horas empieza la votación

El debate de investidura de Pedro Sánchez se reanudó este jueves en el Congreso a las 9 de la mañana con la intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, y finalizará con la votación de la candidatura del socialista a la Presidencia del Gobierno.

Como establece el Reglamento, cada una de sus señorías deberá ponerse en pie para proclamar su voto (sí, no o abstención), por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar.

Finaliza el debate de investidura

Pedro Sánchez, durante la segunda jornada del debate de investidura. EDUARDO PARRA

Pedro Sánchez cerró el debate de investidura con un último turno de palabra en el que agradeció el apoyo de los 179 diputados que lo investirán presidente. Hay un receso de diez minutos y la votación empieza a las 12.45 horas.

El BNG confirma su apoyo a la investidura

El representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego, confirmó el apoyo de la formación frentista a la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo en una intervención íntegra en gallego en la que defendió el pacto alcanzado con el PSOE.

El de O Vicedo prometió ser "esixente" para el cumplimiento de los acuerdos, en el que se incluye la condonación de parte de la deuda de Galicia.

#Investidura Néstor Rego (@NestorRego): «O Acordo de Investidura asinado por BNG e PSOE garante un trato igualitario á Galiza en materia de condonación/compensación da débeda. Unha débeda que Núñez Feixoo triplicou, de 3.700 a máis de 12.000 M€.» pic.twitter.com/rR7Hk1lXqp — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) November 16, 2023

Rifirrafe entre Tellado y Patxi López

El diputado popular Miguel Tellado pidió la palabra por alusiones tras la intervención de Patxi López, portavoz del PSOE. El gallego sostuvo que su partido condena la violencia y que quienes la alientan son los que promueven la amnistía. Respondía así a López, que había acusado al PP de calentar el ambiente. Este jueves varios diputados del PSOE fueron insultados ante el Congreso y Herminio Sancho, representante por Teruel, recibió el impacto de un huevo.

El PNV al PP: "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha tirado este jueves de retranca para afearle al PP su relación con el partido que lidera Santiago Abascal. "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox", ha dicho.



Así lo ha asegurado en su intervención en la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, recordando otra rima con el que se dirigió a Mariano Rajoy en su debate de investidura de 2016.



"Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano", le dijo entonces, a lo que Rajoy le respondió: "Si quieres grano Aitor, te dejaré mi tractor", para explicarle que esa es la diferencia "entre pedir y que te den y currárselo".



Esteban ha censurado las protestas en las calles, algunas consignas antidemocráticas, sin que, en su opinión, lo haya condenado el PP. "Quieren imponer en la calle lo que no se ha ganado en las urnas", ha señalado.



En este sentido, ha advertido a los populares de que si algo puede poner en peligro la estabilidad del sistema y la Constitución no son los pactos del PSOE ni la anmistía, sino la "algarada callejera" y la mentira.

Esteban amenazó con revelar lo que le ofreció Feijóo a cambio de su apoyo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene "el tractor gripado por usar aceite de Vox" y ha deslizado que algún día contará lo que le llegó a ofrecer éste para apoyar su fallida investidura del pasado mes de septiembre.

En otro momento de su alocución, Esteban ha subrayado que quizá algún día llegue a contar lo que "hace un par de meses" el PP le llegó a ofrecer a cambio de respaldar la investidura de Feijóo. "Iba a ser llamativo", se ha limitado a comentar.

Junts confirma que votarán 'sí' a la investidura de Sánchez

La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este jueves que los siete diputados de la formación independentista votarán 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez tras las dudas expresadas durante la jornada del miércoles, en las que trasladaron al PSOE su "malestar" con el discurso del candidato.



"Nosotros respetamos los acuerdos a los que llegamos. Hace meses empezamos unas negociaciones que hoy continúan, y la investidura de Sánchez es solo uno de los puntos del acuerdo que hemos firmado", ha asegurado en declaraciones a RAC1.



Este miércoles, Nogueras se reunió con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para trasladarle el malestar de su formación con el tono del discurso de Sánchez, en concreto por vincular la amnistía con el "perdón", y desde la formación independentista se esperaba un giro en la réplica del candidato. "El acuerdo está firmado y ayer Sánchez lo ratificó", ha concluido.

Lanza un huevo al diputado socialista Herminio Sancho

Un grupo de diputados del PSOE ha sido agredido en las inmediaciones del Congreso de los Diputados este jueves, mientras en el hemiciclo se celebra la segunda jornada de la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez.

Según relata la dirección del PSOE, han sido insultados y e incluso han recibido el impacto de huevos tras ser reconocidos en una cafetería cerca de la Cámara Baja.

Bildu avisa a Sánchez de que su apoyo no es un "cheque en blanco"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recalcado este jueves al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que van a apoyar su investidura "sin juegos, especulaciones, amagos y advertencias", pero le ha avisado de que no es un "cheque en blanco" y le ha exigido avances en el soberanismo y los derechos sociales.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ante la mirada de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. JUAN CARLOS HIDALGO

En su réplica en la segunda jornada del debate de investidura, Aizpurua ha justificado el voto favorable de su grupo en el mandato dado por las urnas de frenar el acceso de las "extremas derechas" al Gobierno y ha subrayado que, a cambio, no reclaman ninguna recompensa.

"Ahora es usted el que debe mostrar la misma coherencia" para abordar la legislatura, le ha dicho a Sánchez, y le ha advertido de que no contará con Bildu para retroceder en derechos, porque "qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer".

"Esa es la actitud que tiene que cambiar, cerrar la fase de imposición y abrirla al respeto a las naciones del Estado", ha subrayado.

Sánchez reprocha a Netanyahu su estrategia con Hamás

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reprochado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su estrategia ante el conflicto con Hamás porque cree que su respuesta "desproporcionada y equivocada" a los ataques no garantiza la seguridad de los ciudadanos israelíes.

Nuestro apoyo a todos aquellos que están siendo acosados por los intolerantes.



Y toda nuestra solidaridad por todos los ataques ocurridos estos días a las distintas sedes socialistas. 🌹#SiempreAdelante pic.twitter.com/lkaWRQ1P8c — PSOE (@PSOE) November 16, 2023

Sánchez ha vertido esa crítica a Netanyahu en respuesta a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la segunda jornada del debate se su investidura.



Aizpurua le ha pedido que actúe y utilice toda la capacidad diplomática, política y económica que pueda ante este conflicto, porque "no basta con hacer llamamientos al respeto humanitario".

Belarra no habla con Díaz desde el 23 de julio

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, no ha vuelto a hablar con Yolanda Díaz desde el 23 de julio, el día de las elecciones, y sabe que sobre la mesa está su veto y el de Pedro Sánchez a que Podemos entre en el Gobierno y por eso ha pedido que rectifiquen.



Belarra, en declaraciones en el Congreso, lo primero que ha dejado claro es que el voto de los cinco diputados morados a la investidura este jueves de Sánchez será afirmativo, pero sí ha avisado de que si Sánchez y Díaz persisten en "el error de calado" de mantener al margen a Podemos "la transformación real va a estar seriamente comprometida".

Para Feijóo la investidura no peligra: "Se cerró en Waterloo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cree que peligre la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si bien augura que será un presidente del Gobierno "prorrogado mes a mes" a tenor de las advertencias que le lanzaron este miércoles sus socios de investidura, entre ellos ERC o Junts.

"Esto está ya cerrado", ha respondido Feijóo a los periodistas en los pasillos del Congreso a la entrada de la segunda jornada del debate de investidura cuando le han preguntado si cree que está en peligro que Sánchez salga investido como presidente del Gobierno.

El líder de los populares sostiene que este jueves sus señorías acuden al Congreso "simplemente a explicitar lo que ya se ha cerrado en Waterloo", en referencia al acuerdo suscrito por el PSOE con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Nuevo protocolo para la votación

Para esta ocasión se estrenará un nuevo protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones con el fin de evitar nuevas controversias como la ocurrida en la segunda vuelta de la fallida investidura del candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 27 de septiembre.

Ese día, el diputado de Junts Eduard Pujol se levantó de su escaño y dijo 'sí' pero, cuando estaba ya sentándose, se percató de su error y pronunció un 'no', una situación que acabó con la presidenta del Congreso declarando nulo ese voto, entre airadas protestas del PP.

La votación de Sánchez podría tener lugar al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique a debatir con los portavoces este jueves. Se prevé, en todo caso, que salga investido presidente en primera vuelta, para la que sólo necesita 176 votos, teniendo en cuenta que el candidato tiene amarrados 179 votos (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria). De no ser así, habría que repetir la votación 48 horas después.