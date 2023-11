Junts avisa a Sánchez de que no "tiente a la suerte" y el Gobierno le resta importancia

Junts advierte a Sánchez: "Está a tiempo de desistir"

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha retado este miércoles al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a que diga públicamente si está dispuesto "a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo" con su partido, y le ha advertido: "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte".

En su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, Nogueras ha recordado que la "estabilidad" de la legislatura deberá ganársela "acuerdo a acuerdo". "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha espetado

"Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría", ha apuntado la portavoz de Junts.

🎥 Portaveu @miriamnoguerasM a Pedro Sánchez



🗣️ Amb nosaltres, no provi de temptar la sort perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Per dir i fer el mateix que vostès han dit i fet en els darrers quatre anys,@JuntsXCat no fa cap falta. pic.twitter.com/nMEMOmbxGB — Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) November 15, 2023

El tono del discurso inicial de Sánchez ha generado malestar en las filas de JxCat, que así se lo ha trasladado al PSOE en una reunión en la tarde de este miércoles durante el pleno de investidura, y Nogueras ha remarcado que el origen de este malestar radica en que haya hablado de "perdón" y de "medida de gracia" al referirse a la amnistía.

"Su discurso no ha sido un discurso valiente, ahora tiene la oportunidad de contestarme y de decirme qué harán ustedes", ha señalado Nogueras en su intervención.

Por su parte, el Gobierno ha restado importancia a las advertencias de la portavoz de Junts. Según el Ejecutivo, la Nogueras ha hablado para su electorado y no les preocupa en absoluto que este jueves, en lugar de votar sí a la investidura de Sánchez, puedan abstenerse.

También a la salida del pleno, el portavoz socialista, Patxi López, se ha mostrado tranquilo y no ve peligro en que el partido de Carles Puigdemont pueda cambiar de posición. Han insistido desde el Gobierno en que la actitud de Junts hay que contextualizarla en el marco del pulso que mantienen con ERC en Cataluña.

ERC presume de "obligar" a Sánchez a convocar un referéndum

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reivindicado este miércoles la capacidad de su formación para "obligar" al candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, a convocar un referéndum en Cataluña. A su vez, le ha advertido que necesitará a su grupo para mantenerse en el Gobierno: "No se la juegue".

Durante su intervención en la sesión de investidura de este miércoles, Rufián se ha dirigido a Sánchez para sacar pecho de la capacidad de ERC para obligarle a cumplir parte de sus condiciones, como la de la amnistía, aunque ha insistido en el referéndum. "Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle, para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote un referéndum mañana", ha proclamado Rufián, que ha seguido poniendo en valor su capacidad "para obligarle a salir de la parálisis".

Asimismo, el líder de ERC ha avisado a Sánchez de que necesitará a su formación para mantenerse en La Moncloa, aludiendo a que ya no podrá pactar con Ciudadanos. "¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? ¿No, verdad? No se la juegue", le ha dicho.

Rufián se dirige a la ciudadanía: "Solo te pido que le des una vuelta si crees que lo peor de este país es una amnistía porque has escuchado en 'El Hormiguero' que España se rompe"#InvestiduraSánchezRTVE

▶https://t.co/amlzbU1QXX pic.twitter.com/WHYDE13CdG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 15, 2023

En su discurso de este miércoles, Gabriel Rufián ha ofrecido su "ayuda" a JxCat para evitar que el PSOE les "engañe" con los pactos de investidura: "Nuestro compromiso es que no diremos jamás que la culpa es de ustedes, siempre diremos que la culpa es del PSOE".

Rufián ha dedicado la parte final de su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez a lanzar críticas veladas a JxCat por su cambio de estrategia y por sus reproches en anteriores legislaturas a las tácticas de ERC, y les ha advertido de que "el cumplimiento de los acuerdos será mucho más complicado que hacer un tuit".

Gabriel Rufián: "La única cosa que comparten seguro votantes del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el BNG es frenarles a ustedes"

"Hace cuatro años, ERC puso una música a sonar y todo el mundo ahora la está bailando", ha sostenido el dirigente republicano, que ha ironizado con los logros de Junts para pactar con el PSOE y ha dejado entrever que muchos de ellos ya los aceptaron los socialistas en anteriores acuerdos con ERC, como el reconocimiento del "conflicto político".

El líder de ERC también se ha referido durante el discurso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que le ha acusado de querer "barbarizar a un país", y ha dicho que Sánchez no será presidente "porque tenga a ERC y a Junts al lado" sino porque tiene a los populares "enfrente".

"La única cosa que comparten seguro votantes del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el BNG, la única cosa que comparten es frenarles a ustedes", ha dicho, dirigiéndose a Feijóo.

En su respuesta a Rufián, Sánchez ha subrayado que la Constitución es "el marco irrevocable" para "construir una solución duradera" en Cataluña. En su respuesta a Rufián en el pleno de investidura, Sánchez ha comentado que para el PSOE cualquier solución territorial tiene que tener dos requisitos: ser jurídicamente viable y contar con una amplia aceptación social.

"De nada sirve discutir sobre hipótesis que no entran en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución es el marco irrevocable, el diálogo, el método a seguir para construir una solución duradera. La Constitución es el marco", ha añadido Sánchez, después de que Rufián presumiera de la fuerza de ERC para "quizá" obligarle a un referéndum.

No obstante, Sánchez ha subrayado que al PSOE y ERC les unen "suficientes cosas para seguir trabajando" y le ha pedido que sigan colaborando juntos para "buscar soluciones" que mejoren "la vida de los ciudadanos de a pie". "Ahora se trata de darles continuidad (a los avances de la anterior legislatura), consolidarlos desde el diálogo y la confianza que tengamos", ha señalado.

Buena sintonía entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha centrado su intervención en el debate de investidura atacar duramente al PP y a Alberto Núñez Feijóo, como ha hecho Pedro Sánchez, y en sacar pecho de los éxitos laborales del Ejecutivo.

Se ha dirigido al candidato a la presidencia solo en dos o tres ocasiones para reprocharle que se mantenga que la sanidad y la educación privada tributen al 0% o que existan 140.000 millones de euros en paraísos fiscales.

En materia de política exterior, donde se producen las mayores discrepancias entre los socios, Díaz ha pedido a Sánchez que no dude en Palestina porque se puede ir más allá, ha defendido al pueblo saharaui tras el volantazo de Sánchez en el Sáhara Occidental exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y ha rechazado las devoluciones en caliente.

Pese a las diferencias que tienen, la vicepresidenta ha dejado claro que mantienen diferencias pero caminan juntos "y sobre todo la gente de Sumar nunca nos confundimos de adversario".

La líder de Sumar, que no ha compartido con Podemos ni otras fuerzas de la coalición su turno de palabra ni las réplicas en el debate, ha defendido la ley de amnistía, insistiendo en que "el reencuentro siempre es más difícil" y que gracias a la voluntad constructiva "España es un país mejor".

"Es más fácil incendiar España que construirla", ha subrayado dirigiéndose al líder popular, al que ha censurado repetidamente por "atreverse a patrimonializar la Constitución" cuando la mitad de su partido votó en contra del divorcio, del aborto, del matrimonio homosexual o de la eutanasia. La democracia y la Constitución "no es suya señor Feijóo, es obra de la gente trabajadora, de su lucha, de su sacrificio y su inmenso amor por la libertad".

"Señorías del PP, entiendo su frustración porque lo han intentado todo" pero no han conseguido su objetivo de gobernar, ha insistido la ministra, que ha puesto también en valor los "logros" de su gestión, destacando haber superado incluso el "sueño de Rajoy" de tener 20 millones de ocupados.

Se ha detenido además en la importancia de la sanidad y la educación, dos cuestiones básicas para Díaz y que encajan en dos de los ministerios que aspiran a controlar y que, de acuerdo con algunas quinielas podrían dirigir, respectivamente, la líder de Más Madrid, Mónica García, y el eurodiputado Ernest Urtasun, de la cuota de los comunes.

En el turno de réplica del presidente del Gobierno, que ha evidenciado la buena sintonía con Díaz, el candidato ha recalcado que "es un gustazo ver que las izquierdas se entienden para gobernar".

Yolanda Díaz a Sánchez: "Sé que podemos tener diferencias pero sé también, porque le conozco, que vamos a cumplir los acuerdos de manera serena y vamos a seguir demostrando a nuestro país que mañana España será muchísimo mejor"#InvestiduraSánchezRTVE

▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/HkNwLf4ogZ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 15, 2023

No obstante, ha planteado que éstas "no deben relajar el paso" ante el avance de las derechas y ha instado a la líder de Sumar a seguir con una agenda de reformas al tiempo que ha valorado el trabajo de Díaz: "usted lo ha hecho bien".

"Tengo que decirle que me ha encantado que desde la izquierda también se reivindique España como nación y los símbolos constitucionales", ha incidido tras pedir que no se puede dejar que estos signos sean apropiados por la derecha.

Díaz le pone 'deberes' a Sánchez

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha avanzado en el debate de investidura de Pedro Sánchez que buscará mejorar el funcionamiento del registro horario y que tratará de desvincular la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) del Ministerio de Hacienda para mejorar el desarrollo industrial de España.

En el plano laboral, la también ministra de Trabajo en funciones ha denunciado que en España se hacen 5,8 millones de horas extra a la semana entre todas las personas empleadas, de las cuales "2,4 millones no se retribuyen", esto es en torno a un 41,3%. "No compartimos el modelo que ustedes defienden, el modelo low cost de esas Big Four que tienen a jóvenes con una alta cualificación trabajando de sol a sol a razón de 15.000 euros al año", ha señalado Díaz en su intervención dirigiéndose a la bancada del PP.

Y es que la líder de Sumar ha aprovechado su discurso para criticar las políticas desplegadas por anteriores gobiernos populares. Entre otros puntos, ha remarcado que han sido los gobiernos del PP los "únicos que han congelado el SMI en España" y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy subió "30 veces los impuestos" e incrementó en 32 puntos la deuda pública, pasando del 70% al 102% para, ha dicho Díaz, "rescatar a la banca".

Pero Díaz ha enfatizado en su discurso también la necesidad de impulsar el desarrollo industrial "que necesita España". En este plano es donde la titular de Trabajo en funciones ha subrayado que la Sepi y sus empresas públicas "no pueden seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda", porque, a su juicio, supone "no poder practicar una política industrial firme".

En contraste, la vicepresidenta cree en otras fórmulas como es la financiación pública y no sólo la convencional. "Nosotros no compartimos con ustedes, señorías del PSOE, que para emprender, para desarrollar la industria, nos limitemos sólo a la financiación convencional", ha remachado Díaz, que además ha indicado que son varios los países del entorno los que apuestan por esa financiación pública.

El discurso de Díaz se ha enmarcado en la defensa de las propuestas de su formación en materia económica, laboral y fiscal, sobre todo la relacionada con la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, una medida insignia de Sumar. "Es la legislatura del tiempo de vida", ha subrayado Díaz en referencia a esta iniciativa, que busca reducir la jornada hasta las 37,5 horas semanales.

En el plano fiscal, Díaz ha recordado que tanto Sumar como PSOE abogan por mantener el impuesto a la banca y a las energéticas. De hecho, plantean en el marco de su acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de "readaptarlos y mantenerlos" una vez que expire su periodo de aplicación actual.

También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.

Asimismo, Díaz ha recordado la intención de fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios reales de las empresas, "no lo que dicen después de la ingeniería fiscal". De hecho, también ha lanzado un aviso al PSOE para reducir los conocidos como "beneficios caídos del cielo" de las empresas energéticas, ya que esto supondría una rebaja en la factura de la luz.

Diferencias entre PSOE y Sumar

Pese a estos acuerdos entre socialistas y Sumar, Díaz ha reconocido que hay una diferencia en materia de fiscalidad entre las dos formaciones, relativa a impulsar una reforma "íntegra de la política de ingresos" en el país. "Nosotros queremos una fiscalidad que sea justa, que cumpla con el mandato constitucional, que sea feminista, que sea verde, que sea también fiscalidad digital", ha recalcado Díaz.

Yolanda Díaz al PSOE: "Tenemos diferencias en cómo abordar la desigualdad. Nosotros hemos defendido lo que hacen los países con mejores niveles de igualdad. Se llama prestación por hijo a cargo. La hemos cifrado en 200 euros con carácter universal hasta los 28 años"… pic.twitter.com/9g7wWcJplb — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 15, 2023

Para la titular de Trabajo en funciones, "no es justo" que en España hoy el 85% de la recaudación del IRPF proceda de las nóminas de los trabajadores. Así, considera que se deben igualar las rentas del trabajo y las del capital.

Asimismo, Díaz ha admitido discrepancias sobre la tributación de la sanidad y la educación privada. "Nosotros no compartimos, hablando de IVA, que la sanidad privada y la educación privada tributen al 0%", ha señalado.

Además, no están de acuerdo tampoco con que haya en los paraísos fiscales 140.000 millones de euros "que son claves para este momento en el país".

Yolanda Díaz responde a Vox: "En una dictadura no estarían aquí sentados"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de "violentar" la Constitución cuando estuvo en el Gobierno, mientras que ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, que en una dictadura no estarían sentados en el Congreso, sino "en la cárcel".

Durante su intervención en el debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, la líder de Sumar ha afirmado que los populares fueron "expertos en violentar el mandato constitucional" cuando gobernaron, incidiendo en que la corrupción costó a los españoles "nada más y nada menos que 60.000 millones de euros". "El que nos hable de corrupción es cuando menos inquietante. Ustedes han violentado la Constitución española porque nos han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de gobierno que se llama corrupción", ha afirmado Díaz, que ha insistido en que esa forma de gobernar "sí rompe España".

Yolanda Díaz a Feijóo: "Usted con dificultad llega a ser un constitucionalista a tiempo parcial, ni siquiera alcanza la de fijo discontinuo. Llevan 1.800 días negándose a renovar el Poder Judicial"#InvestiduraSánchezRTVE

▶https://t.co/9U4uCA16sf pic.twitter.com/50MrP4oxUL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 15, 2023

De esta forma, Díaz ha respondido a la acusación que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha versado contra Sánchez, a quien ha calificado de corrupto por ofrecer una amnistía a cambio de su interés personal.

Por otra parte, Díaz ha respondido a presidente de Vox, que ha acusado a Sánchez de preparar un golpe de Estado, que en una dictadura "los opositores" no estarían sentados en la Cámara Baja, sino que estarían "en la cárcel".

"En una democracia tienen el derecho a estar aquí", ha recordado la líder de Sumar minutos después que la bancada de Vox abandonara el hemiciclo. Asimismo, ha indicado que en una democracia los partidos "reciben financiación pública" y que Vox ha recibido "diez millones de euros". "En una dictadura, señorías, no pasan estas cosas. Dejen de frivolizar con lo que está pasando en nuestro país", ha zanjado la ministra de Trabajo en funciones.

Yolanda Díaz: "Tenemos un grave problema con la derecha. Ya no es conservadora, ha cambiado. Es una derecha agresiva, que no acepta que gobiernen los que han ganado democráticamente"#InvestiduraSánchezRTVE

▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/WJg9mgW97Y — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 15, 2023

Yolanda Díaz ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le "regaló una maleta" a los mejores expedientes académicos de Galicia para que "emigraran".

En su intervención en la sesión de investidura, Yolanda Díaz ha dicho que, frente a esta política del PP, el compromiso del gobierno progresista es que "no se vayan quienes liderarán el mañana". "Este gobierno nace de un compromiso, un compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas, con quienes pelearon por la libertad y la democracia, con el planeta, también con los jóvenes", ha sostenido.

Todo ello en una intervención en la que la vicepresidencia del gobierno en funciones ha recurrido al idioma gallego para hablar de cultura y se ha referido a autores gallegos como los fallecidos Xohana Torres y Lois Pereiro.

"La cultura es la materia prima de nuestra identidad. ¿Quién sería yo sin los versos de Xohana Torres y Lois Pereiro?", ha señalado en gallego antes de referirse también a cineastas como Paula Ortiz y Jonás Trueba. "La cultura nos ayuda a saber quién somos", ha sostenido.

Abascal predice el "inicio de una tiranía"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado durante el debate de investidura que el candidato socialista, Pedro Sánchez, debería "sentarse en el banquillo de acusados". A su vez, le ha acusado de intentar ser presidente del Gobierno "de la misma manera que llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler", con, según ha dicho, "apariencias de legalidad".

"Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y sólo después maniobró para liquidar la democracia", ha dicho Abascal durante su intervención en esta sesión de investidura de Pedro Sánchez, donde ha recriminado al líder socialista sus pactos con los independentistas.

En este contexto, Abascal ha elevado el tono contra Sánchez comparando su forma de llegar al poder con la de Hitler. "Es Historia, yo entiendo que les pueda molestar", ha apostillado el presidente de Vox.

A su vez, ha alertado del "inicio de una tiranía" por firmar "un pacto infame" con Puigdemont. "Y es importante que quienes nos oponemos a ella, quienes nos oponemos a este golpe, coincidamos en el diagnóstico para poder aplicar los remedios adecuados por dolorosos y arriesgados que sean para todos nosotros durante esta legislatura", ha agregado.

"Porque en realidad el único asiento que usted merece es el del banquillo de los acusados por atacar la Constitución como lo está haciendo", ha dicho.

Reto a Feijóo: o frena la amnistía o no recibirá el apoyo de Vox

En su discurso, Abascal ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para impedir la tramitación de la ley de amnistía o se replanteará sus acuerdos tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. "Tiene la obligación legal y la obligación moral de hacerlo. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones", le ha advertido Abascal en su réplica durante el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.

El líder de Vox ha rogado a Feijóo que "deje a un lado cualquier duda y de acariciar unas elecciones que son imposibles" y le ha pedido que "corrija el error gigantesco que cometió su partido al entregar a Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional en otoño de 2021".

Sánchez no renunciará, "le pidan lo que le pidan"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles que, pese a haber ganado las elecciones generales, no es presidente del Gobierno porque no se vende ni vende a los españoles, a diferencia de lo que, en su opinión, ha hecho Pedro Sánchez con sus pactos con los partidos independentistas. "No soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles", ha afirmado Feijóo en su dúplica a Sánchez durante el debate de investidura.

Y ha incidido en que a diferencia de él, es imposible que el candidato a la reelección renuncie a volver a ser presidente del Gobierno "le pidan lo que le pidan".

Montero y Belarra sonríen en el discurso de Feijóo

En su turno, Feijóo ha preguntado a Sánchez en el Pleno del Congreso por qué piensa cesar a Irene Montero cuando presume de presidir el Gobierno más feminista, unas palabras que la titular de Igualdad ha recibido con una sonrisa de resignación.

"Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente –ha ironizado Feijóo en su respuesta al discurso de investidura de Sánchez–. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?".

En el banco azul del Gobierno, tanto Irene Montero como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han sonreído ante las palabras de Feijóo y la ministra de Igualdad no ha podido evitar asentir con resignación.

#EnDirecto | Irene Montero sonríe ante las preguntas de Feijóo a Sánchez: "Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?" pic.twitter.com/GtY4uz2kow — Europa Press (@europapress) November 15, 2023

Y es que, tras el discurso de investidura Sánchez, la ministra de ha Igualdad ha advertido al presidente y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la número dos de los morados ha apelado directamente a Sánchez, pues está en "su mano" decidir si Podemos forma parte o no del Ejecutivo dado que sería bueno disponer de una auténtica coalición o si se va a un modelo donde mande solo el PSOE.

Sánchez tacha a Feijóo de "falso perdedor"

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha burlado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su afirmación de que él no es presidente porque no ha querido, esgrimiendo que no lo es porque no dan las matemáticas por culpa de Vox, ya que los de Santiago Abascal impiden que ningún otro grupo parlamentario le respalde.

En su réplica al líder de los populares durante el debate de investidura, Sánchez ha reconocido que el PP ganó las elecciones pero no podía reunir los 176 votos necesarios para que Feijóo fuera investido presidente pese a que intentó cosechar el respaldo del PNV, que se negó, y luego de Junts.

Respecto al partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha echado en cara a Feijóo la falta de transparencia en los contactos indirectos que hubo con Junts, contraponiéndolo con la publicidad con la que se produjeron los encuentros de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Tras fracasar esta opción, ha recordado Sánchez tirando de ironía, "nace la original teoría de yo no soy presidente porque no quiero", lo que ha provocado las carcajadas de la bancada socialista e incluso la sonrisa del propio Feijóo.

#EnDirecto | Las carcajadas de Sánchez en la tribuna: "Con Feijóo nace la original teoría de 'no soy presidente porque no quiero'. Esta es muy buena. Feijóo no es presidente porque no quiere, es más, dice que es el primer español que renuncia a ser presidente pudiendo serlo" pic.twitter.com/KigrnVqO0h — Europa Press (@europapress) November 15, 2023

El presidente del Gobierno ha abundado, entre risas, que el líder del PP incluso ha llegado a decir que "es el primer español que renuncia a ser presidente pudiendo serlo".

Llegado a este punto, ha explicado al líder del PP que en realidad nunca le dieron los números porque si PNV o Junts le daban su apoyo, entonces perdía los 33 votos de Vox, e incluso ha planteado al líder de este partido, Santiago Abascal, si él habría respaldado a Feijóo si lo hacían los nacionalistas, ante lo que se ha mantenido impertérrito. "No es presidente porque renuncie sino porque no se lo permite la ultraderecha de Vox", ha remarcado Sánchez, que incluso ha llegado a afirmar que "si no fuera por la ultraderecha, ustedes hubieran accedido a la amnistía" porque al PP lo único que les importa es el Gobierno "para aplicar un programa de recortes".

Sánchez ha hecho especial hincapié en la deriva hacia la ultraderecha a la que está llevando a su partido Feijóo, al que ha tildado de "falso moderado". En su opinión, es "el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la extrema derecha", recordándole entre otras cosas los gobiernos pactados en cinco comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos.

El secretario general del PSOE ha sostenido que el actual líder del PP ha seguido la trayectoria opuesta al fundador del partido, Manuel Fraga, que dejó de ser jefe de la oposición para ser presidente de Galicia mientras que él ha dejado la presidencia gallega para liderar la oposición.

Pero lo relevante, ha añadido, es que Fraga "se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox". Fraga "estuvo más perspicaz, fue también más útil a la democracia", ha añadido mientras que él "irremediable, definitiva y radicalmente ha unido a la derecha tradicional a la ultraderecha de Vox para siempre".

En su respuesta a Feijóo, Sánchez también le ha acusado de ser "un falso experto que gestiona pésimamente y un falso transparente que oculta etapas enteras de su pasado". "Es un falso ganador (de las elecciones) y un real perdedor", ha añadido en su intervención.

El "hijo de puta" de Ayuso a Sánchez

Una de las anécdotas de la sesión de investidura de este miércoles se produjo en las bancadas de los invitados, donde se encontraba Isabel Díaz Ayuso.

En la respuesta de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, a primera hora de la tarde de este miércoles, el líder del PSOE ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al "golpe de mano" que acabó con Pablo Casado fuera del partido y "echó por tierra" el "caso de corrupción de la señora Ayuso". En ese momento, la líder de los populares madrileños ha soltado un comentario que, a pesar de la falta de audio, ha generado unanimidad en redes sociales: "Le ha llamado hijo de puta", comentaban los usuarios que siguen el debate.

Feijóo clama contra la "corrupción política"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clamado contra la "corrupción política" que ve en la investidura de Pedro Sánchez a quien le ha dicho que es "falso" que tenga detrás una mayoría porque "lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas".

En su réplica durante el debate de investidura, Feijóo ha señalado que la investidura "nace de un fraude", en alusión a la ley de amnistía, y ha asegurado que Sánchez ya ha llegado investido al Congreso porque lo fue "sin dar la cara" y "a escondidas" fuera de España.

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎́𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧.



▶️ Los 2 minutos de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso que no te puedes perder.#TodoPorLaSilla #EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/eLO4wXPH4b — Partido Popular (@ppopular) November 15, 2023

"Llega investido a esta Cámara desde Waterloo", ha dicho sobre el pacto del PSOE con Carles Puigdemont. Feijóo ha defendido que deben encenderse "todas las alertas democráticas" ante un Sánchez del que, dice, "se puede esperar cualquier cosa".

Continuamente jaleado por los suyos, el líder del PP ha defendido además que será la voz en las instituciones de la mayoría social a las que, dice, Sánchez ha engañado y ha dejado "huérfana" de representación.

"Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política", ha denunciado Feijóo, que cree que Sánchez se "humilla", "ha perdido la razón" y ha hecho no un discurso, sino un "delirio".

"La historia no le amnistiará"

Feijóo ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones de que "la historia no le amnistiará" por sus pactos con los partidos separatistas catalanes para aprobar una ley de amnistía.

Feijóo ha hecho esta advertencia a Sánchez en su réplica durante el debate de investidura, en la que además le ha acusado de haber liquidado el principio de igualdad y le ha criticado que se comporte como "si esto fuera una autocracia".

Ha cuestionado que silencie a los órganos internacionales y ha recalcado que la soberanía nacional no necesita mediadores, oponiéndose así a la figura del verificador acordada por Sánchez con Junts.

El líder del PP ha exigido que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aclare cuál ha sido su "pacto encapuchado" con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi y si incluye una "amnistía etarra".

En su réplica durante el debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha dicho que no son "ingenuos" y no se creen que el voto de EH Bildu a la investidura de Sánchez haya sido "a cambio de nada".

Y ha preguntado si ese "pacto encapuchado" con Otegi es dar a Bildu la alcaldía de Pamplona, recuperar el plan de autodeterminación de Ibarretxe, la "amnistía etarra" "hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco, conformar Euskal Herria" o todo ello.

Propondrá una ley de lealtad constitucional

El líder del PP ha anunciado durante su réplica que el grupo popular del Congreso promoverá en esta Cámara una ley de lealtad constitucional.

"Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017", ha indicado Feijóo durante su discurso este miércoles.

El presidente de los populares ha destacado que su partido no solamente rechaza esta investidura sino que defenderá a los españoles en todos los ámbitos para revertir "el daño" que Sánchez está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales.

Sánchez defiende la amnistía

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en su primera intervención la amnistía para los líderes independentistas, una medida "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles".



Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno de investidura en el Congreso, en la que ha dejado claro que la amnistía se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia": "No será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".

"Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", ha señalado Sánchez, utilizando la misma expresión que lanzó en el último Comité Federal del PSOE, cuando defendió la amnistía por primera vez ante su partido.

Además ha subrayado que toma esta medida por "interés general", en primer lugar para consolidar "los avances" logrados en los últimos cuatro años y para "seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso", según ha expresado.

La rebaja del Iva a los alimentos se extenderá hasta junio y habrá transporte público gratuito para menores y parados

Sánchez ha anunciado la extensión de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (Iva) de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.

Sánchez también ha avanzado que en los próximos meses se elevará el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario en vigor.

"Esto consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años", ha explicado el jefe del Ejecutivo en funciones durante su primera intervención en el debate de investidura.