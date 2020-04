Los abogados de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra creen que la sentencia que la condena a 19 meses de cárcel por los altercados ocurridos en un desahucio "se sustenta exclusivamente en pruebas subjetivas" como declaraciones "vagas" de policías, y por eso la recurrirán el Supremo.

Los letrados de Serra, del bufete Red Jurídica, se han referido así a la sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a Serra a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014.

La Sala le impone también una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos en los altercados y los 19 meses de inhabilitación para "el derecho al sufragio pasivo".

Los magistrados, entre ellos el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, explican que la principal prueba de cargo son las declaraciones de los agentes que detallan cómo la acusada participó en los altercados, y que consideran veraces, mientras restan credibilidad a los testigos, que adolecen de "falta parcial de objetividad", y a las numerosas fotos y vídeos aportados por la defensa, que fueron "seleccionados", según recoge la sentencia.

Para los letrados de Serra este fallo es "decepcionante" porque "conculca el derecho a la presunción de inocencia" y "se sustenta exclusivamente en pruebas subjetivas como son declaraciones de agentes" que, como ya señalaron en el juicio, son "vagas e imprecisas".

Defienden que, como expusieron al tribunal, "su identificación se debió a un error por parte de los agentes, a un error humano"

Critican los abogados que el tribunal no haya valorado "las pruebas objetivas", como son los vídeos y las fotos visionadas en el juicio, en las que o no se ve a Isa Serra o se la ve en actitud pacífica, mostrando "a alguien que rehuye el conflicto e incluso tiene miedo", mientras son otros los que agreden o insultan.

"Por todo ello nos ha decepcionado y creemos que se ha hecho una interpretación 'contra reo' de la pruebas, y vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo", concluyen.

La reacción de la oposición política no se hizo esperar, y desde PP y Cs pidieron su dimisión: "No se entendería que condenada continúe en su puesto". Serra no entrará en la cárcel por carecer de antecedentes.