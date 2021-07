"Me sentí alineada con la política de atreverse de Ayuso sin dejar de ser prudentes"

Con solo seis años en política, la escritora lucense Marta Rivera de la Cruz parece haber encontrado su horma en estas lides al lado de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Después de haber entrado en la comunidad de Madrid en 2019 como una de las consejeras que llevó al Gobierno autonómico el líder de Ciudadanos y entonces vicepresidente, Ignacio Aguado, Marta Rivera de la Cruz retorna a su consejería hace un mes, como independiente, a un Gobierno ahora conducido solo por el PP y en el que ya no queda nadie de la formación naranja.

Se metió en política todavía en 2015 con Ciudadanos y, tras los últimos resultados en las elecciones madrileñas, decide irse del partido. ¿Se sintió defraudada alguna vez por el rumbo que cogió, últimamente, esta formación?

No, defraudada no. Tomé la decisión de dejar el partido pero no tengo más que buenos recuerdos y guardo allí muchos amigos.

Lleva relativamente poco tiempo en política pero no le fue mal: fue diputada en el Congreso tres años y consejera de Cultura, dos, antes de ser renombrada hace un mes. ¿Descubrió cosas en este mundillo que no veía desde la óptica de una escritora y periodista?

Como periodista, veía la política de otra manera diferente a como la veo ahora. Las cosas son más complicadas. Y, desde donde estoy actualmente, no se ven ya los toros desde la barrera. Pero me llevo una buena impresión, creo que la política es un arte bastante noble. Hay buena gente en política.

Todavía no dio el paso hacia el PP, aunque Isabel Ayuso la volvió a fichar como consejera. ¿Se le pasó por la cabeza afiliarse?

De momento, formo parte del Gobierno de Díaz Ayuso como independiente y estoy en una posición cómoda, dedicada a la gestión, que es lo que me gusta. ¿Si me voy a meter en el PP? Lo que me importa, sobre todo, es hacer bien mi trabajo sin ninguna otra consideración a mayores. Ahora mismo, tengo, realmente, mucho trabajo en cultura, turismo y deportes.

"Ayuso es una mujer muy valiente, auténtica y con gran capacidad de escuchar»

¿Fue un tanto a su favor para usted el hecho de haber apostado, tras el confinamiento y de forma arriesgada, por abrir todos los espectáculos en Madrid apoyando así el planteamiento de Ayuso y en contra de las medidas más restrictivas que proponía el Gobierno de Pedro Sánchez?

El cierre de los espacios culturales en Madrid duró poco más del confinamiento. Enseguida, abrieron los Teatros del Canal así como otros espectáculos privados y públicos. Y demostramos que la cultura es segura. También hicimos una fuerte campaña en redes sociales sobre el uso de la mascarilla, tuvimos un público volcado con el regreso y unos empresarios responsables, además de una gran colaboración entre la comunidad y el Ayuntamiento. De esta forma, Madrid se convirtió en la única región europea donde había vida cultural en esos meses. Y esta política demostró, además, que en Madrid es un valor esencial la cultura. Eso se veía: tanto el público como los artistas la necesitaban.

¿Se puso, en este caso, del lado de Ayuso decididamente en contra del vicepresidente de la comunidad autónoma, de su partido, Ignacio Aguado?

Me sentí alineada con la política de atreverse de Ayuso sin dejar nunca de ser prudentes. Siempre lo fuimos, trabajando codo con codo con el Ministerio de Sanidad. Sé que fui muy valiente en esta cuestión, pero salió bien. Si saliese mal, sería otra cosa. Ayuso apostaba por la apertura de Madrid y Aguado por que había que ser más prudentes... aun así nunca sentí que tuviese que enfrentarme a él para abrir la cultura al público y a los artistas.

¿Se puede decir que usted es más de Ayuso que del PP?

Soy una consejera de Ayuso, no otra cosa. Y soy también la única independiente que hay en el Gobierno. Me siento muy orgullosa de estar ahí. Y no encontré grandes cambios entre este Gobierno y el otro.

¿Qué tiene Isabel Díaz Ayuso que tanta polémica genera?

Es una mujer muy valiente, auténtica y con gran capacidad de escuchar. Se deja influir. Al fin y al cabo, los liderazgos también se construyen así.

La imagen exterior que hay de ella no es de una mujer tan flexible...

Pues siempre está dispuesta a escuchar y cambiar de opinión. Otra cosa es que tenga unas convicciones firmes y que luche para llevarlas adelante.

"¡Ojalá que en todas las comunidades hubiese una Oficina del Español En Galicia también si se apuesta por el español como lengua extranjera»

¿Qué asuntos le quedaron pendientes en la consejería para llevar a cabo en los próximos años?

El gran tema es la recuperación turística de Madrid porque quedó todo suspenso con la pandemia. Pero también están los Teatros del Canal, que pasarán a tener un modelo de gestión de la comunidad, o la Oficina del Español.

¿Es el actor Toni Cantó el director ideal para esta oficina?

Por supuesto, si no, no estaría ahí. Toni Cantó era presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso y siempre estuvo muy preocupado por la educación y la lengua.

¿Cómo se justifica la Oficina del Español en Madrid cuando la cuna de esta lengua está en Valladolid, Castilla-León?

Castilla-León tiene ya su Oficina del Español, también Andalucía. No pretendemos arrebatar una bandera a nadie. Solo es un mecanismo para dar impulso al español en Madrid. Hay 22 millones de estudiantes de esta lengua en el mundo y a Madrid vienen menos de 20.000. Queremos aprovechar también la conectividad aérea de Madrid, como puerta de entrada a Europa para Latinoamérica. ¡Ojalá que en todas las comunidades hubiese una oficina como esta!

¿En Galicia también?

Por supuesto, en Galicia también si se quiere apostar por el español como lengua extranjera. Si hay infraestructura para ofrecer clases de español, la oficina podría ser una buena herramienta.

¿Cómo definiría el proceso de reinvención que está viviendo, en los últimos años, Ciudadanos?

No estoy en el partido ahora mismo y, desde fuera, no me parece justo hablar de esto. Nunca se deben ver los toros desde la barrera y yo no le voy a decir al torero cómo coger el capote.

¿Ahora mismo el partido está más a la derecha o a la izquierda que con Albert Rivera?

Eso es algo que tendrán que decir las personas que se quedan, a las que les deseo buena suerte.

¿Se atrevería a decir cuánta más gente de Ciudadanos irá al PP?

Estos procesos no se cuentan. Siempre hubo gente que pasó de un partido a otro. También vinieron de otros sitios a Ciudadanos.

Finalmente, ¿se atrevería a hacer una novela de la política?

No, no me parece una materia literaria. No me veo escribiendo una novela con trasfondo político, aunque quizás como lectora sí me gustaría leerla.

"No pensé nunca que volvería a la consejería. La pandemia me enseñó que se vive día a día"

A Cultura y Turismo, se suma ahora Deportes, que heredó de Aguado. ¿Se le hace muy grande ahora su consejería?

Tengo un equipo estupendo. Ahora cuento con más trabajadores y más espacios que gestionar. Por otra parte, en el Congreso también llevé cultura y deportes.

¿Cómo vieron sus excompañeros de Ciudadanos en el Gobierno de Madrid su vuelta como consejera con Díaz Ayuso tras haber dejado el partido?

Cuando me fui, me fui con el resto de los consejeros de Ciudadanos y cuando volví lo único que recibí de mis excompañeros fue apoyos y una relación muy buena. Si hacen otros comentarios en privado, no lo sé.

¿Pensó alguna vez que repetiría como consejera de Cultura en el Gobierno de Madrid?

La pandemia me enseñó que se vive día a día. No pensé nunca si volvería a la consejería de Cultura. De hecho, Isabel Díaz Ayuso me lo propuso solo unas horas antes de que anunciase el nuevo Gobierno autonómico madrileño.

Pero ya había rumores, durante toda la campaña electoral, de que usted podría repetir...

Los rumores los hay en todos los sitios. También cuando se cam-bió recientemente el ministro de Cultura antes de que se supiese que iba a ser Iceta, sonaron tres nombres más.