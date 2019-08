El Senado rechaza que comparezca Montero sobre financiación autonómica

El PSOE ha tumbado con su voto en contra este martes la iniciativa debatida en la diputación permanente del Senado, a instancias del PP, para que la ministra de Hacienda en funciones informase del estado de los pagos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas correspondientes a 2019.

El grupo de Izquierda Confederal, el Mixto y Ciudadanos han apoyado al PP en su petición de una sesión extraordinaria de la comisión de las comunidades autónomas, en la que María Jesús Montero y los consejeros de Hacienda autonómicos rendirían cuentas sobre este asunto y la financiación autonómica.

Por su parte, el grupo nacionalista —que incluye a JxCat, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario—, el grupo vasco y el que aglutina a ERC y EH Bildu se han abstenido, sin que eso evitara que la mayoría absoluta de los socialistas en la Cámara alta frustrara la solicitud.

Con los Presupuestos Generales del Estado de 2019 bloqueados y los del anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, prorrogados, el dinero de las comunidades autónomas en las arcas públicas continúa bloqueado. Este mismo martes la Generalitat de Cataluña acordó iniciar acciones legales contra el Ejecutivo para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago.

En este punto, el precursor de la iniciativa en el Senado, el portavoz del PP, Javier Maroto, reivindicó a su partido como un "agente activo" para solventar el "recorte de servicios sociales" que asegura que se está produciendo a raíz de que las autonomías "que no han aprobado sus presupuestos no pueden habilitar partidas adicionales derivadas de esos pagos a cuenta".

El PSOE asegura que quiere abordar un debate "serio" con un Gobierno que no esté en funciones

La contestación del portavoz socialista en la Cámara alta, Ander Gil, se centró en que "el PP no es un agente más". "Son responsables" de que no se hayan aprobado los PGE para proceder al reparto del capital que le corresponde a cada autonomía, dijo. A partir de ahí, recordó que según el artículo 21 de la Ley 50/1997, el Gobierno "limitará su gestión al despacho ordinario de los proyectos públicos", por lo que no está en condiciones —al estar en funciones— de derivar el dinero a las cuentas de las autonomías sin haber sido aprobados los PGE.

Gil señaló que su grupo se opuso a la petición de comparecencia del PP porque quiere abordar un debate "serio" con un Gobierno que no esté en funciones para que se pueda obtener "un consenso" para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica.

INFORME. Este mismo martes, el Gobierno aclaró que aún no hay un informe de la Abogacía sobre la financiación de las comunidades, pero lo espera "en breve".

La ministra de Hacienda señaló recientemente que había consultado a la Abogacía sobre si el Ejecutivo, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. La respuesta de los servicios jurídicos del Estado fue, según la ministra, que no puede dar este paso, por lo que se comprometió a aprobar las transferencias a las autonomías cuando se constituya un nuevo Ejecutivo.

El PP reclamó este lunes en el Congreso que Hacienda entregue el supuesto informe de la Abogacía del Estado en el que se argumenta lo que dice la ministra. Y fuentes del Ejecutivo han explicado que aún no existe físicamente tal informe, pero que Hacienda está a la espera de recibirlo "en breve".

Solucionar el impago, una "prioridad" para la Xunta

Con el debate abierto desde hace tiempo, la Consellería de Facenda subrayó este martes que su "prioridad" sigue siendo que el Ministerio de Hacienda "solucione el impago" de los 700 millones de euros que la Xunta reclama al Gobierno en funciones en materia de entregas a cuenta, Iva e incentivos por comunidad cumplidora.



Fuentes del departamento autonómico reaccionaron así ante la aclaración de que aún no hay informe de la Abogacía sobre la financiación de autonomías, pero que lo espera en breve.



En este punto, Facenda lamenta continuar "sin novedad" y "sin respuesta" desde que en julio le envió una carta a María Jesús Montero.