El Senado pide reconocer a Edmundo González con el aval de Junts y sin el apoyo del PNV

El Senado, con el apoyo de Vox y Junts –el PNV no ha participado en la votación–, ha aprobado instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y a promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros "sospechosos" de crímenes de lesa humanidad.



Ha sido a través de una moción impulsada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, que ha salido adelante justo una semana después de que el Congreso instara también al Gobierno a reconocer a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones gracias al apoyo clave del PNV a la proposición no de ley del grupo popular.



Un apoyo que, esta vez, los nacionalistas vascos no le han dado al no participar en la votación. Su senador Luis Uribe-Etxebarria ha argumentado en la tribuna que deseaba "una transición pacífica con garantías para todos" en el país latinoamericano, criticando la "caracterización" que hace el PP del Ejecutivo.

En defensa de la iniciativa, el senador popular José Antonio Monago ha acusado al Gobierno de "complicidad" con el régimen de Nicolás Maduro y "mirar hacia otro lado" al escudarse en las actas electorales para no reconocer la victoria de González Urrutia, pendiente de que se le conceda asilo político en España, en las elecciones del 28 de julio.



Además ha cargado contra el papel "tan vergonzoso" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "no es un mediador", sino que lo que hace es "facilitar la dictadura de Maduro", descalificaciones que han sido constantes en los que han intervenido por parte de la bancada de las derechas.

Al texto se han presentado cuatro enmiendas, de las cuales el PP ha rechazado dos (PSOE y Vox) y ha aceptado las presentadas por Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista de La Gomera (ASG), ganándose su voto favorable.



La enmienda de Agrupación Herreña Independiente, que ha defendido Aniceto Armas ha puesto el acento en la liberación de los dos detenidos españoles en Venezuela, acusados de pertenecer al CNI y de preparar un atentado contra Nicolás Maduro. El senador ha reclamado a PP y PSOE que "aprueben el mejor plan para Venezuela y no para sus partidos".

Mientras que la registrada por el senador de Agrupación Socialista de La Gomera, Fabián Chinea, reclama el apoyo institucional necesario para que organismos y comunidades autónomas que trabajan en Venezuela puedan desarrollar su labor solidaria con la población de origen español. En la tribuna, ha asegurado que ve compatible el posicionamiento del PP con la exigencia de las actas electorales a Maduro.



El PP ha tenido igualmente el respaldo de Junts -en la votación del Congreso no estuvieron presentes por coincidir con la Diada-, que ha aprovechado la ocasión para atacar al PSOE por "sus grandes discursos en defensa de la democracia" mientras Carles Puigdemont "está condenado al exilio del alma más franquista del Estado español", ha subrayado Eduardo Pujol.



Por parte de los grupos cuyas enmiendas han sido rechazadas, Paloma Gómez Enríquez (Vox) ha insistido en desprestigiar el trabajo de mediador de Zapatero, acusándole de "blanquear al régimen de Maduro y ser "el manager del Gobierno chavista".



Y desde el PSOE, Rafael Lemus ha acusado al PP no ser leales con el Gobierno ni con la Unión Europea, y le ha preguntado que si tanto les preocupa las dictaduras cómo es que Alberto Núñez Feijóo cuando iba de visita a la Cuba de Raúl Castro no se reunía con la oposición ni habló de derechos humanos en su viaje a China.



También en contra de la moción, se ha posicionado ERC, cuya representante, Sara Bailac, ha dicho que la soberanía de los pueblos se defiende siempre, "por encima de todo y en cualquier lugar, para Venezuela y también para Cataluña".



La senadora de EH Bildu Idurre Beriguren ha reclamado igualmente las actas electorales, pero se ha mostrado contraria a que el Congreso y el Senado "dicten quién es el presidente de Venezuela".



Para Uxue Barkos (Geroa Bai), es evidente que "el régimen de Maduro no es una democracia", pero tampoco se puede reconocer a Edmundo González "en esta situación de ausencia de actas".



Escuchando el debate han estado en la tribuna de invitados el dirigente opositor Leopoldo López, su padre y su mujer, Lilian Tintori.