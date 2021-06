Satisfacción en Ferraz por la victoria de Juan Espadas en Andalucía

La cúpula del PSOE respira tranquila y satisfecha este domingo tras la holgada victoria del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias del partido en Andalucía para elegir su próximo candidato a la Junta, en las que se ha impuesto con el 55% de los votos a la actual líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que ha cosechado el 38% de los apoyos.

Aunque desde la Ejecutiva Federal han tratado de alejarse públicamente de este proceso interno, para no condicionarlo, su apuesta por el candidato Espadas era clara, al entender que es el revulsivo y el cambio que, a su juicio, el partido necesita en Andalucía para volver a plantarle cara al PP en las próximas autonómicas, tras perder Díaz la Junta en 2018.

Además, la victoria de Espadas supone un importante respaldo para el liderazgo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento en el que los indultos parciales que previsiblemente concederá a los independentistas condenados por el procés han generado una fuerte contestación en la oposición y en las calles, y también malestar en algunas federaciones socialistas.

Sánchez ha telefoneado este domingo a Espadas, poco después de hacerse públicos los resultados, para felicitarle personalmente por su victoria. Además, ha querido trasladarle su enhorabuena también en público, con un mensaje en Twitter en el que ha destacado que los militantes hayan querido que sea él quien lidere "el futuro del partido en esta región".

Como Sánchez, han sido muchos los dirigentes del PSOE que han querido felicitar a Espadas en las redes sociales, y celebrar el "nuevo tiempo" que se abre con su candidatura a la Junta, al desbancar a la que lleva siendo la líder de los socialistas andaluces desde 2013, y a quien trató de disputarle a Sánchez sin éxito la secretaria general del PSOE en 2017.

El alcalde tranquilo

Juan Espadas, el flamante vencedor de las primarias en el PSOE-A, disputará en las próximas autonómicas el poder al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno. En lo interno, Espadas ha conseguido el triunfo con la promesa del cambio y la unidad en la federación más potente del socialismo español.



El alcalde tranquilo, que tiene como norma evitar los conflictos, abre ahora la fase de hacer realidad lo comprometido: conseguir la unidad, abrir el partido a la sociedad, hacerlo más participativo y cerrar las heridas del pasado, las que se abrieron en el traumático Comité Federal del 1 de octubre de 2016 entre sanchistas y susanistas en el socialismo andaluz.



El regidor sevillano ha desplegado en términos generales una campaña conciliadora, aunque ha tenido que reprochar a Susana Díaz, su principal adversaria, que la pérdida de votos y de confianza se cimentan en los "errores" de su gestión como presidenta, y en la ausencia de autocrítica y de escuchar.

El ocaso de la lideresa

Ha peleado hasta el final y no ha podido lograrlo; la lideresa Susana Díaz ha sido derrotada en la primarias del PSOE andaluz, que pueden marcar el ocaso de su biografía política, cuya primera página se escribió hace más de 25 años en las Juventudes Socialistas.



Susana Díaz (Sevilla, 1974) ha perdido la confianza de los militantes pese a seguir manteniendo muchos fieles; su derrota no ha sido estrepitosa, pero no le han dado una tercera oportunidad tras haber sido dos veces candidata a la Presidencia de la Junta.



Su caída comenzó en diciembre de 2018, cuando el PSOE fue desalojado de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta) después de 37 años. Pese a haber ganado las elecciones, un pacto entre el PP y Cs con el apoyo externo de Vox llevó a los socialistas a la oposición.



La secretaria general del PSOE-A ha anunciado este domingo que va a dar "un paso al lado" sin dimitir de su liderazgo en la federación andaluza, y que no va a optar por revalidar en dicho cargo en el próximo Congreso regional que el PSOE-A tiene previsto celebrar este año.