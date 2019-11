Euforia en la ultraderecha: "No vamos a dar ni un paso atrás", advierte Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha destacado este domingo que Vox ha logrado un ascenso "fulgurante" en "solo once meses" y ha logrado "perfeccionar" la democracia en España, pero ha expresado su preocupación por la vitoria del PSOE y la gobernabilidad del país.

Abascal se ha dirigido a los cientos de simpatizantes que se han acercado hasta la sede del partido en la madrileña calle Bambú para celebrar los 52 escaños logrados por Vox.

Desde un balcón habilitado en el exterior, ha lanzado un mensaje de gratitud a los 3,5 millones de votantes de Vox, a quienes les ha prometido que no les defraudarán.

"No vamos a dar ni un paso atrás y defenderemos en las Cortes lo mismo que hemos defendido todo este año de campañas electorales", ha asegurado, cuando su partido ha experimentado una gran evolución al pasar de cuatro o cinco concejales a ser la tercera fuerza política del país.

Ha subrayado que Vox ha sido el partido que más ha subido en votos y en escaños, lo que ha descrito como la "gesta política más fulgurante y más rápida de la democracia española".

Abascal ha incidido en que al superar el medio centenar de escaños podrán recurrir las "leyes liberticidas que los otros partidos han dejado pasar" y ha añadido que no solo han logrado alterar el mapa político de España, sino protagonizar también un cambio cultural.

Según ha recalcado, han abierto debates prohibidos y les han dicho a la izquierda que no tienen "ninguna superioridad moral" y que todos los españoles tienen derecho a defender sus ideas.

Han contribuido así, ha dicho, al perfeccionamiento de la democracia, porque "hoy el Congreso no solo es más plural, sino que tiene una representación real y fidedigna de lo que representa el pueblo español".

"EL CONSTITUCIONAL VA A TENER TRABAJO". El portavoz del Comité de Campaña de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado esta noche los primeros resultados de las elecciones y ha advertido de que el Tribunal Constitucional (TC) va a tener "bastante trabajo" si se confirma que superan los 50 diputados, número mínimo para poder interponer recursos.

Buxadé, que ha comparecido ante los periodistas por segunda vez tras el cierre de los colegios electorales, ha avisado de que, a partir de ahora, los diputados de Vox no van a ser solo la voz de la España silenciada, sino que va a llevar al TC todas las leyes "contrarias" al orden constitucional que se pongan en marcha.

"Vamos a exigir la depuración de nuestras normas y garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles", ha recalcado el portavoz.

En su opinión, sea cual sea el resultado final, se demuestra que Vox es ya una alternativa y que había millones de españoles que no se sentían representados por el resto de partidos y no veían a nadie en el Congreso y el Senado que fuese su voz.

Ha resaltado en este sentido que, cuanto más se les conoce y después de una campaña electoral con "más libertad" y "más completa", la España que quiere representar Vox "se pone en pie".

REACCIONES INTERNACIONALES. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, felicitó este domingo al partido Vox por su "fulgurante progresión" en las elecciones legislativas en España, que le coloca como tercer partido más votado.

"El movimiento Vox realiza esta noche una progresión fulgurante con ocasión de las elecciones legislativas en España", tuiteó Le Pen.

La presidenta de la Agrupación Nacional se mostró especialmente elogiosa con el máximo responsable de Vox, Santiago Abascal.

"Bravo a su dirigente @Santi_ABASCAL por su impresionante trabajo de oposición, ya da sus frutos después de solo unos años", escribió Le Pen en un mensaje que lleva sus iniciales, para destacar que es ella misma la autora del texto.

Grande avanzata degli amici di @vox_es, scommetto già pronti titoli di tg e giornali su "vittoria estrema destra, razzisti, sovranisti, fascisti...”.

Macché razzismo e fascismo, in Italia come in Spagna vogliamo solo vivere tranquilli in casa nostra.#portichiusi 🇮🇹🇪🇸 #10N pic.twitter.com/hYWL2ovHDp