Sanidad tiene registrados 412 brotes activos, 51 más que el martes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que las autoridades sanitarias tienen registrados en estos momentos hasta 412 brotes activos de Covid-19, 51 más que los notificados el martes, con un total de 4.870 casos asociados, el 70 por ciento de ellos en Cataluña y Aragón. Desde la entrada a la 'nueva normalidad', se han producido 527 brotes con 6.960 positivos.



Según ha informado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo, la mayoría de los brotes se deben al ámbito social. En este sentido, Illa ha advertido del aumento de los casos relacionados con fiestas particulares y ocio nocturno. Por ello, ha recordado la "importancia de seguir todas las recomendaciones sanitarias y mantener la prudencia en todos los entornos".



"Entendemos perfectamente que el confinamiento ha sido duro y que hay necesidad de relacionarse, pero no debemos de perder el respeto al virus. Siempre que no estemos con convivientes, hay que seguir las recomendaciones sanitarias generales: 1,5 metros de distancia, lavado de manos frecuente y uso de mascarilla. Además, es recomendable que nos relacionemos con grupos estables", ha reclamado el ministro.



El 24 por ciento de los brotes están vinculados al ámbito laboral, sobre todo al hortofrutícola y a la población vulnerable que trabaja en este sector. El 19 por ciento se califica como de componente mixto, al haber ocurrido en diferentes ámbitos. A continuación, el ministro ha defendido que, pese a esta situación, "alrededor del 70 por ciento de los brotes tienen menos de diez casos asociados".



"ESTAMOS EN UN ESCENARIO DISTINTO AL DE MARZO Y ABRIL". En este punto, Illa ha dedicado unos minutos a explicar por qué, a su juicio, la situación del COVID-19 en España no es similar a la de antes del estado de alarma. "Estamos en un escenario distinto al de los meses de marzo y abril", ha afirmado rotundamente.



Para justificar su argumentación, ha detallado, en primer término que en torno al 60 por ciento de los contagiados ahora son asintomáticos: "Esto quiere decir que se están detectando por el rastreo y seguimiento de casos. Están funcionando". Además, ha indicado que se están realizando 42.000 PCR diarias de media, subiendo hasta 48.000 en días laborables.



Otro de los motivos, de acuerdo con el parecer del ministro, es que el virus está afectando a personas más jóvenes: "De una edad media de 63 años en marzo y abril a 45 años ahora. En las últimas cinco semanas la edad media baja a los 40 años aproximadamente. Son casos más leves que los que registrábamos en meses anteriores". Igualmente, ha señalado que "son pocos los casos que requieren ingresos hospitalarios". Según sus cifras, en estos momentos hay 209 ingresados en UCI, seis menos que el martes, y 18 de ellos sin respiración asistida. Por último, ha recordado que las cifras de fallecimientos se mantienen bajas.



El ministro ha sostenido que las comunidades autónomas "tienen instrumentos eficaces para responder en este momento en el que estamos" al Covid-19. "Las CCAA están tomando las medidas adecuadas y la mayoría de los brotes están siendo controlados. La coordinación con el Gobierno es satisfactoria y permanente", ha añadido, recordando que los brotes "probablemente van a seguir ocurriendo" hasta que exista una vacuna eficaz porque "el virus no se ha ido".

DISTRIBUCIÓN DE 4,7 MILLONES DE MASCARILLAS A LAS CCAA ESTA SEMANA. Illa ha especificado que esta semana el Gobierno ha ordenado la distribución a las comunidades autónomas de 4,7 millones de mascarillas, 106.500 gafas de protección y 26.500 buzos. Además, se ha iniciado también el reparto de 570 respiradores de UCI, que las CCAA recibirán "en los próximos días".



Desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo ha facilitado a las autonomías 245 millones de unidades de material sanitario contra el Covid-19. Illa también ha detallado que, hasta la fecha, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado 102 ensayos clínicos para encontrar un fármaco eficaz contra el Covid-19.



Según ha avanzado Illa, el acuerdo-marco para llevar a cabo la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones por un valor de más de 2.400 millones de euros, que quedó en suspenso este miércoles, se retomará a principios de la próxima semana para incorporar a más CCAA. Las empresas dispondrán de siete días para presentar sus ofertas. El Ministerio pretende que la adjudicación se produzca en el mes de agosto para empezar el suministro durante septiembre.