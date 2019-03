Sanidad sancionará el desabastecimiento de fármacos según el impacto clínico

El Ministerio de Sanidad plantea para hacer frente al desabastecimiento de medicamentos revisar la política sancionadora en función del impacto clínico y la gravedad del problema de suministro originado, así como la adopción de medidas especiales para los fármacos esenciales.



Ambas propuestas forman parte del borrador del Plan de Garantías de abastecimiento de medicamentos, que el Ministerio de Sanidad ha trasladado este viernes a las comunidades autónomas, profesionales sanitarios, pacientes, distribuidores e industria farmacéutica en un encuentro presidido por la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas.



Se trata de poner "todos los recursos disponibles, incluso sancionadores, para evitar" que esas situaciones de desabastecimiento se produzcan, ha explicado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Actualmente, 274 fármacos registran problemas de suministro en las farmacias, lo que afecta a 488 presentaciones de un total de las 31.495 autorizadas (el 1,5 %), si bien "no existe ninguna enfermedad que no pueda ser tratada, que no disponga de un recurso terapéutico", ha asegurado Carcedo.



A los pacientes afectados por el desabastecimiento, la ministra les ha aconsejado que acudan a su médico "para que busque una solución terapéutica alternativa".



El objeto del plan, según Carcedo, es prevenir el desabastecimiento mediante un sistema de detección precoz para poder poner en marcha mecanismos de gestión eficaces y de información.



"Vamos a explorar todas las posibilidades de actuación para evitar esas situaciones", ha recalcado Carcedo.



El plan establece, además, medidas para minimizar el impacto del Brexit, de acuerdo con la Comisión Europea y según el acuerdo final que se alcance.



Para gestionar de forma eficiente los problemas de suministro se plantea la identificación precoz, así como la mejora de herramientas para la gestión y de las actuaciones para obtener las alternativas terapéuticas.



El tercer objetivo es informar de los problemas de suministro para satisfacer, en la medida de lo posible, las expectativas de pacientes y profesionales sanitarios proporcionándoles información de máxima utilidad de la forma más ágil.



Para ello, se propone un servicio de comunicación activa, permanentemente actualizada y accesible en la página web de la Aemps e integrar los datos con los sistemas de información de los profesionales sanitarios para que esté disponible en sus aplicaciones, tanto para la dispensación como para la prescripción.



El Ministerio recuerda que las dificultades de suministro de medicamentos afecta a todos los países y en la mayoría de los casos se debe a problemas de capacidad y fabricación de los laboratorios y a la falta de capacidad de las empresas distribuidoras para abastecer la demanda.