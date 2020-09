Sanidad recomienda cerrar todo Madrid y municipios con una tasa de más de 500 casos

El Ministerio de Sanidad ha recomendado a la Comunidad de Madrid ampliar las restricciones de movilidad a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque el Gobierno regional solo ha extendido las medidas a ocho nuevas zonas.

Así lo ha anunciado el ministro Salvador Illa en una rueda de prensa en la Moncloa celebrada tras la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus, que ha presidido en la mañana de este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

MEDIDAS. El Gobierno ha recomendado también que todas las medidas que se han aplicado en áreas básicas de salud de 6 distritos se amplíen a toda la capital de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, el doble de la media nacional.

La comparecencia de Illa ante los medios se ha producido de forma prácticamente simultánea a la del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, quien ha informado de las medidas adoptadas por el Gobierno regional, que no ha seguido las recomendaciones del Ministerio.

Illa ha explicado que el Gobierno recomendó también que se mantenga el permiso de circulación de las personas dentro de las áreas de confinamiento perimetral pero que se establezca "una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario en toda la comunidad".

Además, aconsejó que se extienda la prohibición del consumo en barra a toda la región, no solo a áreas con incidencias de 500 casos, y que se restrinja la ocupación de la terrazas al 50 % en toda la comunidad.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA. Preguntado sobre si no ha habido entendimiento con el gobierno madrileño o si no está satisfecho con la decisión de la Comunidad, Illa no ha querido "entrar en reproches" pero sí ha dejado claro que quería trasladar con "transparencia" las recomendaciones del Ejecutivo central y del Ministerio para tomar el control de la pandemia en esa región.

Las decisiones sobre cómo gestionar la situación corresponden a Madrid, ha insistido el ministro, que ha reiterado que su comparecencia era para "poner en valor las recomendaciones" que ha hecho el Gobierno y que, a su juicio, son las que tendría que tomar la Comunidad presidida por Isabel Díaz-Ayuso.

Illa ha destacado que todas las comunidades "en su inmensa mayoría" están actuando "con mucha determinación" tomando medidas que, a veces, no son fáciles y, por eso, el Ministerio ha estimado oportuno dar a conocer las recomendaciones a Madrid que, ha dicho, considera que "son las mínimas que hay que tomar para tomar el control".

"Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días", ha remarcado el ministro, quien ha subrayado que el Gobierno siempre ha actuado con transparencia y con una actitud de respeto al marco institucional.