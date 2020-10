Sanidad notifica 7.118 nuevos infectados y 80 fallecidos por coronavirus

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 7.118 nuevos casos de covid-19, 2.759 en las últimas 24 horas, lo que supone un pequeño descenso con respecto a los 2.825 diagnosticados el lunes. Sin embargo, en el informe de este martes no vienen recogidos los datos de Andalucía "por problemas técnicos".

La cifra global de contagios se eleva ya a 896.086 desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales. En las últimas dos semanas, hasta 32.900 personas han iniciado síntomas de coronavirus y han sido diagnosticadas, 9.290 en los pasados siete días.

De los 2.759 diagnósticos de este lunes, 361 se han producido en Aragón, 139 en Asturias, 38 en Baleares, 56 en Canarias, 45 en Cantabria, 33 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 165 en Cataluña, 18 en Ceuta, 21 en Comunidad Valenciana, 142 en Extremadura, 253 en Galicia, 491 en Madrid, 21 en Melilla, 10 en Murcia, 363 en Navarra, 508 en País Vasco y 81 en La Rioja.

En la última semana han fallecido 406 personas con diagnóstico de covid-19 positivo confirmado en España, un retroceso en comparación con los 447 notificados este lunes. Hasta 33.204 personas con PCR positiva han fallecido desde que el virus llegó a España. En el informe de este miércoles se han añadido 80 nuevos fallecimientos.

Los 406 fallecimientos en la última semana se distribuyen de la siguiente forma: 57 en Andalucía, 36 en Aragón, siete en Asturias, uno en Baleares, nueve en Canarias, dos en Cantabria, 28 en Castilla-La Mancha, 85 en Castilla y León, siete en Cataluña, uno en Ceuta, diez en Comunidad Valenciana, 17 en Extremadura, 23 en Galicia, 53 en Madrid, cuatro en Melilla, tres en Murcia, 24 en Navarra, 34 en País Vasco y cinco en La Rioja.

Actualmente, hay 11.297 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (10.109 el lunes) y 1.595 en una UCI (1.546 el lunes), si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.149 ingresos y 488 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 9,79 por ciento y en las UCI en el 18,80 por ciento.

Un total de 2.657 personas han precisado de hospitalización por coronavirus en los pasados siete días (158.239 desde el comienzo de la pandemia): 415 en Andalucía, 244 en Aragón, 73 en Asturias, 14 en Baleares, 96 en Canarias, 12 en Cantabria, 60 en Castilla-La Mancha, 652 en Castilla y León, 68 en Cataluña, cuatro en Ceuta, 119 en Comunidad Valenciana, 68 en Extremadura, 150 en Galicia, 313 en Madrid, 10 en Melilla, 133 en Murcia, 179 en Navarra, uno en País Vasco y 46 en La Rioja.

En este periodo también se han registrado 164 ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para una cifra conjunta de 14.271 desde febrero: 21 en Andalucía, once en Aragón, dos en Asturias, dos en Baleares, 20 en Canarias, tres en Cantabria, cuatro en Castilla-La Mancha, 29 en Castilla y León, tres en Cataluña, cuatro en Comunidad Valenciana, nueve en Extremadura, 17 en Galicia, ocho en Madrid, 16 en Murcia, once en Navarra, uno en País Vasco y tres en La Rioja.

SALVADOR ILLA. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser "muy prudente" con la situación en la Comunidad de Madrid, y ha instado a "actuar siempre con criterios sanitarios, como hacen todos los países de nuestro entorno, que están tomando medidas contundentes para doblegar la curva". "No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches. Solo vamos a hablar de sanidad. Hay un problema de salud pública que hay que abordar con criterios de salud pública", ha señalado Illa, refiriéndose a Madrid, en rueda de prensa este martes tras el Comité de Seguimiento del Coronavirus. Illa ha insistido en que "lo único" que importa al Ministerio de Sanidad es "la salud pública".

"Con la salud pública no se negocia", ha insistido. "No queremos ciudadanos en las UCI. Pensamos mucho en los sanitarios, en las familias que tienen personas enfermas y, por tanto, esto nos lleva a decir que hay que actuar en clave sanitaria", ha insistido. El ministro ha asegurado que el Gobierno va a tomar todas las medidas necesarias para derrotar al virus. "Escucho muchos argumentos de izquierdas y de derechas pero no escucho ningún argumento sanitario. Al virus se le vence con criterios sanitarios. Podemos cruzarnos de brazos o ganarle al virus protegiendo a todos los españoles aunque suponga sacrificios", ha apostillado.

El ministro, no obstante, ha agradecido a los madrileños su "disciplina, comprensión y respeto" al estado de alarma durante el Puente del Pilar, al constatarse una gran reducción en la movilidad hacia otras regiones en comparación con años anteriores. Illa también ha mandado un mensaje a todos los ciudadanos en vista del gran avance del covid-19: "A lo largo de todo este mes de octubre, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia alta. Estamos viendo cómo están subiendo los casos en toda Europa, con notificaciones claramente superiores a las de nuestro país. No podemos permitirnos bajar la guardia. Hay que mantener todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad", ha sostenido.