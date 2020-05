Sanidad valorará este viernes con las comunidades la obligatoriedad de mascarillas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Ministerio abordará este viernes por la tarde con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la necesidad de establecer que el uso de mascarillas sea obligatorio en los espacios públicos.

Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, Illa ha apuntado que las autoridades sanitarias están valorando "si hay que ir un paso más allá" en el uso de esta protección en la calle, además de en transporte público, donde ya está regulado su utilización de forma obligatoria.

El ministro ha recordado que este lunes ya trasladó a las CCAA en el CISNS la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de las mascarillas, en una reunión en la que hubo "opiniones en distintos sentidos". "Hay argumentos en pro y en contra. Nunca nos hemos negado a revisar nuestras medidas conforme evolucionen las etapas y haya nueva evidencia. Ahora estamos en fase de evaluar si procede o no su uso obligatorio en determinadas situaciones", ha agregado.

El ministro ha recordado que la utilización de la mascarilla en vía pública es "altamente recomendable" y "necesaria" cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros. Illa ha reconocido que hay algunos aspectos que limitan la posibilidad de obligar su uso, ya que "hay gente que no puede llevarla" por motivos de salud o laborales. "Hay una serie de consideraciones técnicas que hay que tomar en consideración. No es tan sencillo", ha admitido.

MASCARILLAS OBLIGATORIAS. El diputado de Vox Juan Luis Steegman ha criticado que el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, "no tenga claro" si hay que llevar o no mascarilla o que diga que no es necesario hacer test masivos a la población. Para Steegmann, lo que tiene que hacer Sanidad es declarar obligatorio el uso de mascarillas. Misma opinión ha compartido la diputada 'popular' Cuca Gamarra.

También Ciudadanos ha pedido que se ponga en marcha ya "hoy" el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos. Su portavoz en la comisión, Guillermo Díaz, se ha preguntado qué diferencia hay entre un vagón de metro o un supermercado pequeño y apunta que esta medida tienen "más benéficos" que defectos. "La mascarilla está adquiriendo cada vez más peso" durante la pandemia, ha añadido la representante de PNV, Josune Gorospe, que ha propuesto que la nomenclatura de este materia sea uniforme a nivel internacional pues, a su juicio, existe "confusión" en este aspecto sobre la protección de las mismas.