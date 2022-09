Sanidad estudia retirar la mascarilla obligatoria en el transporte público

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles y jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y en la Comisión de Salud Pública, encuentros en los que se valorará eliminar la obligación de llevar mascarilla en el transporte público. Según informa La Vanguardia, la obligatoriedad se modificará por una recomendación.

Esta petición ha sido lanzada en las últimas horas por varias comunidades como Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a pedir a Sanidad dar un "paso más" en el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos.

Y es que, tal y como ha comentado, esta obligación "no tiene ningún impacto" en el control de la transmisión comunitaria de covid.

No obstante, Ruiz Escudero ha reconocido que, al igual que defiende esta idea, la Comunidad de Madrid considera "vital" que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus use la mascarilla en cualquier espacio cerrado. "En definitiva, se trata de seguir alerta y preparados ante posibles nuevas crisis de salud pública", ha añadido.

El consejero ha asegurado que va a proponer tratar este tema en el CISNS aunque ha ironizado en que no sabe si será "escuchado". "Lo vamos a proponer porque ya no hay transmisión comunitaria y ya no es la misma enfermedad, ya es Covid-22 y no Covid-19 por que tenemos que adaptarnos y dar pasos con cierta celeridad, a pesar de que el Ministerio no es rápido en la toma de decisiones", ha zanjado.

La eliminación de la mascarilla obligatoria también ha sido solicitada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que considera necesario "alcanzar la normalidad" en los aviones e igualarse al resto de países de la Unión Europea, donde todos los países han aprobado la supresión de la norma.

En declaraciones a Europa Press, ALA ha aplaudido la eliminación de medidas de control sanitario de entrada a España y de documentación a los pasajeros que viajen desde fuera de el Espacio Schengen, tal y como se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esta actualización, los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima no tendrán que presentar desde este martes el formulario de control sanitario que se les exigía para acceder al país como declaración responsable con información relativa al viaje, identificación personal, contacto y localización, datos epidemiológicos o con información del certificado de vacunación o prueba diagnóstica.

No obstante, ALA manifiesta la necesidad de suprimir las mascarillas en los aviones, obligatorias en España en todos los transportes públicos, para "alcanzar la normalidad".