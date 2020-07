Sanidad dice que los que han tenido Covid también tiene que usar mascarilla

Las personas que han pasado la enfermedad de la Covid-19, "tengan o no anticuerpos", tienen que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, higiene y el uso de mascarillas, ha advertido este lunes la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en El Escorial, donde ha disertado sobre Las mujeres en la gestión de la crisis sanitaria dentro del Curso de Verano de la Universidad Complutense Mujer y liderazgo en tiempos de crisis. Impacto de género, liderazgo y gestión antes, durante y después de la Covid-19.

Yotti ha reconocido que se desconoce el efecto de la inmunidad ni cuánto tiempo dura, aunque ha recordado que varias líneas de investigación a nivel mundial señalan que tener contacto con el virus una vez confiere un cierto grado de inmunidad, "pero no sabemos si es una inmunidad completa". "Incluso -ha precisado- cuando los anticuerpos no son detectables en suero es posible que estas personas sigan teniendo factores de inmunidad no tan evidentes como los anticuerpos relacionados con la inmunidad celular y, por tanto, sí tengan un cierto grado de protección".

Yotti ha recordado que el estudio de seroprevalencia que realizó el Ministerio de Sanidad con el Instituto Salud Carlos III arrojó una inmunidad del 5%, aunque el resultado fue muy heterogéneo entre las distintas comunidades autónomas.

El Gobierno y las comunidades están estudiando desarrollar un nuevo estudio que comenzaría en octubre y que al igual que el primero tendría tres oleadas, ha apuntado.

Por otro lado, la directora del Instituto de Salud Carlos III ha reconocido que el llamamiento que se hizo a la población para no acudir a los hospitales en los momentos más duros de la crisis "hicieron que algunas patologías urgentes no Covid no llegaran" a estos centros. "Hay que acudir a los hospitales cuando se necesite, ante síntomas de alarma no relacionados con el coronavirus, por ejemplo, dolor torácico que puede ser signo de un infarto agudo de miocardio", ha señalado Yotti, que es cardióloga.