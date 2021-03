El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han dado una semana, hasta el próximo miércoles, para aunar propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de cara a la Semana Santa y encontrar una respuesta homogénea y conjunta en todo el territorio que evite una cuarta ola de la pandemia.

Este jueves, la Comisión de Salud Pública hará sus propuestas sobre el plan de Semana Santa, según ha avanzado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial, en la que ha querido dejar claro este mensaje: "Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas".

La ministra ha asegurado que durante la reunión con los consejeros de Sanidad la frase más reiterada ha sido la llamada a la prudencia y a la responsabilidad.

En esa línea, Darias alertó de que las unidades de cuidados intensivos (Uci) siguen teniendo una ocupación "muy alta" de pacientes con covid-19, por lo que ha realizado un llamamiento a la "prudencia". Incidió en que el ritmo de descenso de la presión en las Uci es "muy lento" y en que, de hecho, hay tres comunidades autónomas que están por encima del 40% de ocupación y dos cercanas a alcanzar este porcentaje.

En la actualidad, hay 10.788 pacientes ingresados por covid-19 en toda España y 2.709 en una Uci. La tasa de ocupación de camas por personas con coronavirus se sitúa en el 8,57%, y en las unidades de cuidados intensivos en el 26,26%.

"Las Uci no están en condiciones para poder absorber otra ola de contagios porque la ocupación sigue siendo muy alta. Por eso, realizamos una llamada a la prudencia porque todavía queda mucho camino por recorrer", subrayó Darias.

La ministra de Sanidad recordó que hasta que la incidencia acumulada a 14 días no se reduzca a 50 casos por cada 100.000 habitantes no se estará en una situación "próxima a la normalidad". "El objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas", enfatizó.