Sanidad y comunidades pactan cerrar en el puente de San José y en Semana Santa

El Gobierno y las comunidades han pactado este miércoles el plan para el puente de San José y Semana Santa, que pasa por el cierre perimetral de todas menos Baleares y Canarias, un toque de queda a las 23 horas como máximo y reuniones de entre cuatro y seis personas en espacios públicos y de solo convivientes en privados.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha agradecido el esfuerzo de todos los consejeros para llegar a este "acuerdo de mínimos", al que las comunidades podrán añadir otras restricciones que consideren oportunas.

Un acuerdo que este jueves será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que supone que es de obligado cumplimiento y que abarca dos periodos: el primero entre el 17 y 21 de marzo en las autonomías en las que el día 19 es festivo y del 26 de este mes hasta el 9 de abril en todo el territorio.

La Comunidad de Madrid ha votado en contra y ha anunciado que no cerrará perimetralmente la comunidad, mientras que Cataluña ha anunciado que se ha abstenido. La ministra de Sanidad ha advertido de que el cierre perimetral es de obligado cumplimiento para todas, "tanto de iure como de facto". "De iure, porque se publicará en el BOE, y de facto, porque el resto de comunidades tendrán cierre perimetral", ha zanjado Darias.

Galicia, según informó la Xunta, es partidaria de esperar a que se acerquen un poco más esas fechas para determinar qué restricciones implementará. En cualquier caso, con respecto al toque de queda solo podría aumentarlo desde las 22.00 horas hasta las 23.00 horas.

Los vacunados no tendrán ventajas

La ministra de Sanidad ha aclarado que las personas ya vacunadas contra el covid-19 no tendrán "ninguna ventaja" para poder viajar entre comunidades autónomas durante el puente de San José y Semana Santa por las restricciones acordadas este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



"Ventajas de las personas vacunadas ninguna. No forma parte del acuerdo", ha afirmado rotundamente Darias en rueda de prensa, contestando a esta posibilidad que fue planteada en un primer momento por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado.