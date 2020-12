Sanidad calcula que las primeras vacunas llegarán a partir del "4 o 5 de enero"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra el covid-19, previsiblemente la desarrollada por Pfizer y BioNTech, podrían llegar a España alrededor del "4 o 5 de enero", tras ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) el 29 de diciembre "como tarde".

Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, acompañado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, Illa ha resaltado, en cualquier caso, que "no van a llegar todas el 4 o 5 de enero", sino que "van a llegar progresivamente cuando se vayan fabricando".

El ministro ha detallado que el "calendario concreto" va a depender de "la aprobación definitiva" por parte de la Ema. "Yo creo que el 29 de diciembre muy probablemente se producirá la primera autorización, lo que nos permitirá empezar a vacunar a principios de enero", ha señalado Illa, recordando que la Ema celebrará una reunión extraordinaria el 29 de diciembre sobre la vacuna de Pfizer y el 12 de enero en relación a la candidata de Moderna.

El ministro ha explicado que a España le corresponden unos 140 millones de dosis de los acuerdos firmados por la Comisión Europea con las compañías farmacéuticas, lo que permitirá a nuestro país vacunar a 70 millones de personas. "Sobrarán vacunas", ha asegurado, a lo que ha añadido que ese extra se destinará a la cooperación con otros países.

Así, Illa ha insistido en el "carácter progresivo" del proceso de vacunación. "Si todo va según lo que tenemos previsto, en mayo o junio podríamos tener 15 o 20 millones de españoles vacunados. Y al final de verano una cifra muy relevante que nos permita estar en un estado muy distinto de materia de control del virus", ha pormenorizado.

La llegada de vacunas será paulatina

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha avisado de que todas las vacunas que se desarrollen contra el coronavirus no van a llegar a principios del año 2021 y que la llegada de dosis va a ser "paulatina".



Calzón se ha pronunciado así en la rueda de prensa de presentación de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas (Edades) y después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya informado de que las primeras vacunas llegarán a España alrededor del 4 o 5 de enero.



No obstante, Calzón ha asegurado que por ahora "no se puede confirmar la fecha" aunque ha señalado que estarán disponibles en España a principios de enero, si bien ha insistido en que "no todas" las que se van a adquirir van a llegar a comienzos de año.



"Será un proceso gradual que irá de menos a más y que se prolongará durante muchos meses, lo que nos lleva a tener que organizar la vacunación en base a los grupos prioritarios", ha dicho Calzón, para destacar la necesidad de no relajar las medidas que se saben que funcionan para contener el coronavirus.



Finalmente, Calzón ha advertido de que el día que se administre la primera dosis de la vacuna no se van a relajar las medidas de prevención de la infección, sino que deberán seguir manteniéndose.