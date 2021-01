Illa, en su despedida, dice que siete comunidades están "estabilizadas o en descenso"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que hasta siete comunidades autónomas se encuentran ya en período de "estabilización" de casos de covid-19 dentro de la tercera ola de la pandemia, o "incluso en descenso". "En siete comunidades autónomas se observa ya una estabilización, si no incluso un descenso de los casos. La preocupación ahora es que el ritmo de bajada sea lo más rápido posible", ha comentado Illa en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, su último en el cargo antes de abandonar el Ministerio para concurrir a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El ministro ha advertido de que, en cualquier caso, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sigue siendo "muy alta", rozando 900. Sin embargo, ha puntualizado que la incidencia en la última semana es de 419.

"Esto indica una tendencia de descenso del número de casos, que son muy muy muy altos, insisto", ha remachado al respecto. De la misma forma, Illa ha advertido de que las hospitalizaciones y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (Uci) "están creciendo de una forma preocupante".

"Hay que desplegar y actualizar los planes de contingencia de las comunidades, que están tomando medidas muy contundentes de acuerdo con el plan de respuesta que ya nos dio éxito en la segunda ola", ha reclamado, a lo que ha añadido que confía que estas herramientas sean suficientes para doblegar la tercera oleada del coronavirus.

VACUNA DE ASTRAZENECA. Illa ha avanzado que España podría comenzar a recibir dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford "en los próximos días", una vez sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (Ema, por sus siglas en inglés), que podría dar su luz verde este viernes 29 de enero.

"Todo indica que es una vacuna que podría ser utilizada esta misma semana en el ámbito europeo y de la que recibiríamos dosis en los próximos días", ha explicado Illa en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, su último en el cargo antes de abandonar el Ministerio para concurrir a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Sobre este mismo tema, el ministro ha evidenciado el "apoyo" de España a la Unión Europea en su posición contra AstraZeneca, que ha anunciado un retraso en la entrega de vacunas en suelo europeo. Las primeras explicaciones que la compañía ha dado a la Comisión Europea para justificar el retraso en la entrega de vacunas han sido "insatisfactorias" a juicio de la institución comunitaria, que ha exigido a la compañía saber "exactamente" dónde ha producido cada dosis y a qué países han sido entregadas.

CEPA BRITÁNICA. El ministro de Sanidad ha confirmado la existencia de 195 casos de la cepa británica del coronavirus, mientras otros 161 están todavía en investigación, según los datos recopilados hasta el lunes por parte del Ministerio.

Illa ha llamado a las administraciones sanitarias a "seguir con atención" la "evolución" del impacto de esta cepa en España. Según el ministro, en estos momentos la nueva variante es responsable "claramente por debajo de un 5 por ciento de los casos".

En cualquier caso, ha advertido de que en unas "seis u ocho semanas" otros países han pasado a tener una "prevalencia dominante" de esta cepa, que aparentemente es más contagiosa.

"Me voy con pena"

Illa ha asegurado que abandona el cargo "con mucha pena", pero con el "honor" de haber servido a "todos los españoles" y con la intención de seguir dando lo mejor de sí mismo "donde pueda ser más útil" y para "derrotar todos juntos a este virus".



"Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena: dejo en Madrid, que es una ciudad fantástica, a muchos amigos, dentro del Gobierno por supuesto, pero también fuera", ha dicho Illa tras comparecer en rueda de prensa tras su última reunión en el Consejo de Ministros.



En su marcha se lleva consigo "a todas las familias que han padecido o siguen padeciendo la enfermedad y a todos los que han perdido a un ser querido", porque uno de los momentos más complicados de este año al frente de la Sanidad fue cuando tuvo que proponer al presidente del Gobierno que se restringiera el acompañamiento de los familiares a los fallecidos por covid.



En esta nueva etapa que inicia con la aspiración de presidir la Generalitat de Cataluña seguirá "enfocado en dar lo mejor" de sí mismo "junto a todos y todas para derrotar todos juntos a este virus". "Estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que vamos a lograr erradicarlo definitivamente".



Antes de dejar su cargo al frente de Sanidad, Illa ha querido trasladar su "respeto" a los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso y del Senado, de "reconocimiento y gratitud" a los 23 consejeros autonómicos con los que ha trabajado durante este año y su admiración a los profesionales sanitarios y no sanitarios a los que esta "pandemia terrible ha puesto a prueba".



Tampoco ha olvidado "el comportamiento ejemplar" de la ciudadanía, que en su mayoría ha cumplido con unas medias "muy duras que han alterado nuestra vida cotidiana". "Me considero, me siento un servidor público, dicho sea con toda humildad; les aseguro que siempre estaré donde crea que pueda ser mas útil. Muchas gracias a todos ustedes", ha concluido.