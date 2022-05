Sanidad alerta de ocho posibles casos de la viruela del mono en Madrid

El Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas han alertado de la proliferación de la viruela del mono tras detectarse ocho casos en Madrid.

Según ha publicado El País, los casos aún estarían pendientes de confirmarse mediante pruebas genéticas llevadas a cabo en el Centro Nacional de Microbiología (CNM). No obstante, la alerta se produce después de que Portugal confirmase otros tres casos mediante pruebas PCR, y otros 17 caos en investigación o pendientes confirmación.

El Reino Unido ya había alertado de casos en su territorio a principios de mayo. El primer paciente diagnosticado había viajado a Nigeria. Todos los contagiados en el país británico son hombres que han mantenido relaciones homosexuales entre sí.

La viruela del mono se contagia a través del contacto con animales o carne contaminada con el virus, que procede de zonas selváticas. Para la transmisión entre humano se debe dar un contacto estrecho, por lo que su riesgo de transmisión es bajo. Se produce a través del contacto con líquidos, las mucosas, las lesiones que se producen como resultado de la enfermedad o su costra, excreciones o la saliva.

Se trata de una enfermedad endémica de África muy rara en Europa. Sus principales síntomas son similares a la viruela humana, erradicada en los años 70, entre ellos están la fiebre, dolor muscular, escalofríos, cansancio y la aparición de erupciones cutáneas. Su nombre, precisamente, se debe a que estas erupciones son similares a un virus detectado en colonias de monos en los años 50 del siglo pasado, cuando se detectó por primera vez la enfermedad.

Apareció por primera vez en los seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo (denominada en aquel entonces Zaire) en un niño de nueve años, en una región en la que la viruela se había erradicado en 1968.

Desde entonces, la mayoría de los casos notificados proceden de regiones rurales de la selva tropical de la cuenca del Congo y el África occidental, en particular de la República Democrática del Congo, donde se considera endémica. En 2017, Nigeria sufrió el mayor brote documentado, aproximadamente 40 años después de los últimos casos confirmados.

El periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) de la viruela símica suele ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. La tasa de letalidad ha sido en brotes anteriores de entre el uno y el diez por ciento, principalmente en jóvenes.

NO ES PROBABLE QUE TENGA UNA TRANSMISIÓN IMPORTANTE. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien se encuentra participando en la I Cumbre Internacional de Gestión de Pandemias, ha señalado este miércoles que "no es probable que la viruela del mono vaya a generar una trasmisión importante, pero no se puede descartar". Por ello, ha señalado que hay que tener mucho cuidado y, en ese sentido, ha recalcado que están trabajando con todas las hipótesis posibles.