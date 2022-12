Sandro Rosell anunciará después de Reyes si se presenta a alcalde de Barcelona

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha indicado este lunes que después de Reyes anunciará si se presenta como candidato a la alcaldía de Barcelona con una plataforma propia. En una entrevista en La 2, Rosell ha dicho que le haría "mucha ilusión" ser candidato a alcalde, para convertir Barcelona en "la capital del mundo", pero ha dicho que aún no ha tomado la decisión por la familia, por todo lo que comporta la exposición pública.

"Aún hay tiempo, pero después de Reyes lo tenemos que decidir ya", ha afirmado Rosell, que ha aclarado que se presenta con un equipo del que no ha dado nombres todavía. Ha señalado que lideraría una plataforma ciudadana, de la que tampoco ha desvelado el nombre, pero que ha desvinculado de cualquier partido político.

"No estoy en conversaciones con ningún partido porque en el supuesto que nos presentáramos siempre sería con una plataforma ciudadana; no estamos buscando perfiles políticos, sino profesionales expertos en cada área", ha indicado.

En cuanto a su línea ideológica, ha afirmado que no es "ni de derechas ni de izquierdas" y que solo es independentista "de corazón". "De corazón soy independentista, pero de cabeza no, y si hubiera un referéndum para votar la independencia votaría que sí, pero si ganara el sí me voy —de Cataluña—", ha asegurado.

En este sentido, Rosell ha afirmado: "Con las personas que dirigen, y tal como están las relaciones con España, creo sinceramente que no es el momento de plantear la independencia de Cataluña".