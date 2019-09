Pedro Sánchez promete actuar con "serena firmeza" si se quiebra el Estatut

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que si el independentismo catalán "vuelve a quebrar el Estatuto de autonomía", el Gobierno responderá "con serena firmeza para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional" de España.

Sánchez ha regresado este domingo a la tradicional Fiesta de la Rosa que el PSC organiza cada año en Gavà (Barcelona), el mismo escenario donde en 2016 el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, le suplicó que se mantuviera en su "no es no" a la investidura de Mariano Rajoy al grito de "¡Líbranos de Rajoy y del PP!".

Sánchez ha aprovechado el primer acto de precampaña en Cataluña para criticar la actitud del Govern en relación a la detención y encarcelamiento de varios activistas de los llamados Comité de Defensa de la República (CDR) acusados de planear acciones violentas.

"Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia solo puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia", ha subrayado. Y ha agregado: "Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia; consejos doy que para mí no tengo".

Torra: "No podemos condenar lo que no existe"

La respuesta llegó por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien apuntó que no puede "condenar lo que no existe", ya que "el independentismo siempre ha sido pacífico" y por ello "choca contra la violencia de manera natural": "Nosotros no somos violentos", ha asegurado.



En su intervención en un acto político de JxCat frente al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), el presidente catalán ha afirmado que él "siempre" ha rechazado la violencia, eso sí, "cuando se ha producido".



Ha instado asimismo al Estado y a "los partidos que han apoyado el 155" a condenar la "violencia de Estado" de las votaciones del 1 de octubre de 2017, que para él es "la única violencia que se debe condenar".



Con relación a las elecciones generales, Torra ha dicho que "el único que ha fracasado" es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no haber logrado ser investido por el Congreso.



Ha sostenido asimismo que si deben repetirse los comicios es porque "no se puede gobernar sin escuchar a la gente de Cataluña", una voluntad que ha reclamado que se "respete" y que, si no se hace, perpetuará la "inestabilidad y crisis profunda del Estado". "Y si tenemos que volver a votar que no al presidente Sánchez volveremos a votar que no al presidente Sánchez", ha afirmado el president en referencia a una nueva investidura tras las elecciones.